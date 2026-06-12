Počet obyvatel Pardubického kraje za první čtvrtletí klesl o 837 na 530.113

Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní první čtvrtletí snížil o 837 na 530.113. Příčinou byla převaha odstěhovaných i nízká porodnost. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
Počet obyvatel se snížil ve všech okresech. Nejvíce lidí ubylo na Pardubicku, celkem 303. Dříve býval tento okres cílem mnoha přistěhovaných, a to kvůli široké nabídce pracovních míst i vyšším výdělkům. V letošním prvním čtvrtletí se ale odstěhovalo o 152 lidí víc, než jich stěhováním přibylo. Takzvané záporné migrační saldo ale zaznamenaly i další okresy. Nejméně lidí tímto způsobem ubylo na Svitavsku, pouze 12.
Ze zahraničí se na území Pardubického kraje během prvního čtvrtletí přistěhovalo 1228 lidí, do zahraničí se jich vystěhovalo 1471. Zahraničním stěhováním se tak počet obyvatel kraje během prvních tří měsíců letošního roku snížil o 243 lidí. Stěhováním mezi kraji Česka ztratil kraj 47 obyvatel.
Stejně jako u migrace se populace regionu snížila kvůli nízké porodnosti. Zemřelo o 290 lidí víc, než se narodilo dětí. Tento vývoj rovněž postihl všechny okresy, ve vztahu k počtu obyvatel nejcitelněji Chrudimsko a Svitavsko.
V celé České republice se od ledna do konce března snížil počet obyvatel o 19.836 na 10,896 milionu. Populace klesla ve všech krajích.
Pohyb obyvatelstva v Pardubickém kraji v prvním čtvrtletí 2026:
okres obyvatel k 1.1.2026 obyvatel k 31. 3. 2026 rozdíl narození zemřelí přirozený přírůstek přírůstek stěhováním
Chrudim 106.533 106.326 -207 193 344 -151 -56
Pardubice 181.657 181.354 -303 320 471 -151 -152
Svitavy 104.459 104.327 -132 168 288 -120 -12
Ústí nad Orlicí 138.301 138.106 -195 251 376 -125 -70
Pardubický kraj 530.950 530.113 -837 932 1479 -547 -290
zdroj ČSÚ