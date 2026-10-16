Počet takzvaných Kamenů zmizelých v Přelouči se téměř zdvojnásobí

Počet takzvaných Kamenů zmizelých (Stolpersteine) v Přelouči se téměř zdvojnásobí. K dosavadním šesti přibude dalších pět pamětních kostek s životopisnými údaji o obětech nacistického režimu, které jsou umísťovány do chodníku před domy, které oběti musely opustit. Jejich položení radnice naplánovala na 21. října, uvedla mluvčí Přelouče Marcela Gryčová. Některé budou věnovány i těm, kteří holokaust přežili.
U domu č.p. 332 v ulici Tůmy Přeloučského, kde bývala židovská synagoga, bude umístěna připomínka na Reginu Hirschovou, která zde žila již jako vdova. Její manžel Marek Hirsch byl učitelem náboženství při Židovské náboženské obci v Přelouči. V roce 1942 byla deportována do Terezína a odtud v květnu 1944 do Osvětimi, kde zahynula.
V domě č.p. 157 v Hradecké ulici žila na začátku druhé světové války vdova Eliška Mandelíková a její dcera Anna Libenská s rodinou. Provozovali zde obchod s lihovinami, vínem a smíšeným zbožím. Za protektorátu živnost z důvodu rasových zákonů propachtovala svému zeti Oldřichu Libenskému (1912 - 1944), ale roku 1941 podnikání zcela ukončila. Smíšené manželství sice oddálilo odchod Anny Libenské do koncentračního tábora, přesto se rodině omezení nevyhnula. Museli vyklidit dům a odstěhovat se do jiné části města. Eliška Mandelíková byla deportována do Terezína roku 1942 a hned v roce 1943 do Osvětimi, kde zahynula.
Oldřich Libenský se za války věnoval odbojové činnosti, roku 1944 byl zatčen a téhož roku popraven v Praze na Pankráci. Jeden Stolperstein bude proto položen i jemu. Nesetkal se tak již se svým synem Liborem, který se narodil až dva měsíce po jeho zatčení. Anna Libenská musela v lednu 1945 nastoupit do transportu do Terezína a syna Libora svěřila příbuzným v Brně. Po válce se oba setkali a krátce opět žili v domě č.p. 157. Po roce 1949 se přestěhovali do Liberce.
Ve čtvrtek 15. října bylo položeno dalších deset Stolpersteinů v pardubických ulicích. Čtyři kameny jsou umístěné ve Smilově ulici na památku rodiny Zinnerovy, další čtyři na rohu Smilovy ulice a náměstí Legií připomínají rodinu Friedmannovu. Poslední dva v Nerudově ulici jsou věnovány manželům Hochovým.