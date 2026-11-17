Pamětník Jiří Raszkazov vzpomíná na sametovou revoluci jako na významné období plné emocí, nejistoty a organizování studentských i občanských aktivit. Brzy se zapojil do dění v Pardubicích a začal působit v Občanském fóru, kde později čtyři měsíce pracoval jako manažer, řekl ČTK Razskazov, který se dnes účastnil vzpomínkové akce před divadlem v Pardubicích.
"Ten pocit, že by bolševik konečně mohl odtáhnout, byl nádherný. Povedlo se to. Samozřejmě jsme se báli, v té době bylo všechno takové nejisté. STBáci to ještě nezabalili, a tak jsme se trošku toho báli," řekl Razskazov, který po revoluci založil nakladatelství a podniká v oboru dodnes. V 90. letech byl dvě volební období náměstkem primátora za ODS.
Připomínat události sametové revoluce dnes pomohli také studenti historie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Šli v průvodu se svíčkami a měli s sebou pohyblivou výstavu Pardubický samet, kterou sami připravili. Vznikla jako součást semestrálního projektu. Letošním tématem se stal 17. listopad 1989 a počátky demokracie v Československu.
"Studenti připravili pohyblivou výstavu složenou z deseti panelů, které zachycují nejen celostátní události, ale také průběh sametové revoluce v Pardubicích. Protože jsou studenti historie, tak si museli sehnat informace sami. Studovali v knihovně, byli v archivu, sehnali fotografie, ozdrojovali to a společně pak vytvořili tuto výstavu," řekl ČTK děkan Fakulty filozofické Jiří Kubeš.
Studentka historie Lucie Kosková se s kolegy setkala s pamětníkem, který byl v době událostí 17. listopadu 1989 studentem obchodní akademie. Vyprávěl jim, co se v té době dělo a že byl jedním z organizátorů stávky.
"Hodně mě to bavilo, je to zas něco jiného než jen sedět v lavici. Mohli jsme si povídat s lidmi, takže to bylo o to zajímavější. Byli jsme i v archivu tady v Pardubicích a získala jsem hodně nových informací, já nejsem Pardubačka, takže o to zajímavější to pro mě bylo," řekla Kosková.
Adéla Hanzlová, která je ve třetím ročníku, se o období sametové revoluce začala zajímat už na základní škole díky své učitelce. Tématu se věnuje i ve své bakalářské práci, ve které zkoumá průběh roku 1989 v rodné Chocni.
"Informace jsem získávala hlavně prostřednictvím rozhovorů s pamětníky. Zaujalo mě zejména rozdílné vnímání událostí mezi muži a ženami. Zatímco muži projevovali větší odvahu, ženy měly větší obavy o studenty v Praze a své děti," řekla Hanzlová.