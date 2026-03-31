Počítačové hry rozvíjejí schopnost spolupráce, říká kapitán derby v Pardubicích

Univerzitní aula v Pardubicích dnes neměla obvyklé obsazení. Místo studentů na přednášce ji zaplnili hráči počítačových her, kteří se utkali v pátém ročníku e-sportového derby mezi pardubickou a hradeckou univerzitou. Soutěžilo se v titulech Counter-Strike, League of Legends a nově také Teamfight Tactics.
"Univerzita Pardubice dosud vyhrála třikrát, Univerzita Hradec Králové jednou. E-sportové derby navazuje na tradici sportovních derby obou škol, které se dlouhodobě odehrává také například v hokeji. E-sportová část byla do této tradice přidána v roce 2019 jako moderní doplnění klasických sportovních klání," řekla Lenka Krejčíková z Univerzity Pardubice.
Do soutěže nastoupilo šest týmů, každá škola měla tři. Školní pardubický spolek se schází pravidelně ve své herně a trénuje. "Aby byl člověk v těchto hrách dobrý, potřebuje hlavně čas, zkušenosti, rychlé reakce, postřeh, komunikaci a týmovou spolupráci. Hodně důležité je i taktické myšlení," řekl kapitán pardubického týmu Jan Judas.
Na univerzitě se e-sport věnuje hlavně hrám League of Legends a Counter-Strike, dřív také Rocket League. Jsou to tituly, které jsou nejrozšířenější a nejsledovanější i ve světě, a právě kolem nich se točí velké turnaje. Counter-Strike je týmová hra s pěti hráči na obou stranách, bojují proti sobě teroristé a protiteroristické jednotky.
League of Legends je strategická týmová hra, kde dvě pětičlenná družstva vytvoří týmy mocných šampionů s různými schopnostmi a musí spolupracovat, plánovat a reagovat na vývoj hry. "Scházíme se, trénujeme, probíráme strategie, domlouváme se na postupech nebo na tom, kdo bude hrát jakou roli. U některých her, třeba u League of Legends, se řeší i výběr konkrétních šampionů," řekl Judas.
Pro kapitána pardubického týmu je hraní formou odreagování a vedení týmu pro něj znamená, že může pracovat na něčem, co mu dává smysl. Hraní počítačových her je hlavně o rozumné míře, řekl. "Když někdo tráví 12 hodin denně zavřený doma u počítače, určitě to není dobře. Ale rozumně pojaté hraní podle mě může člověku něco dát, rozvíjí třeba postřeh, logiku, reakce nebo schopnost spolupráce," řekl Judas.
Akci doplnilo i hudební vystoupení Name is Eric a Lil Fault, festival japonské kultury UPCE CON s cosplayi, game zóna i tematické stánky. Bylo tak možné potkat v aule lidi s kostýmech. "Hezké je, když někdo pozná postavu, kterou představuji, a má z toho radost. Je to určitě zpestření každodenního života, změna od rutiny," řekla Jana Blaháková, která se přestrojila za nindžu jménem Sakon z anime Naruto.
Společně s Eliškou Šulcovou jezdí na různá setkání fanoušků komiksů. Kostýmy, které nosí, se dají běžně koupit. "Kostým jsem si poskládala z různých částí, které jsem sháněla v obchodech, a pak jsem je sestavila do celku. Třeba kladivo, korzet, pásek, všechno se dá pořídit i relativně levně," řekla Šulcová, která představovala elfku z fantasy příběhů, nechyběly jí proto protáhlé špičaté uši.