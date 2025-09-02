Chvilka nepozornosti málem stála seniorku z Pardubic úspory, které si zrovna vybrala v bance. Zatímco přemýšlela nad nákupem v obchodě na třídě Míru, odložila svou obálku i s obnosem na pult a při odchodu na ni zapomněla.
Naštěstí pro ni se obálka s tučným obnosem dostala do správných rukou a obchodník, který si jí všiml, hned po nahlédnutí dovnitř kontaktoval strážníky městské policie. Těm se do jedné hodiny od převzetí nálezu podařilo šťastné seniorce předat její úspory zpátky.
„Pán byl v tu chvíli asi v šoku, když našel takový obnos, ale jeho reakce byla chvályhodná a příkladná. Musím říct, že poctivých nálezců je zatím stále dost, nejsou výjimečné ani případy nálezů poměrně drahých mobilních telefonů v řádech desetitisíců, peněz zapomenutých u bankomatu a podobně. Určitě se k nám ale mnohé nálezy ani nedostanou,“ řekl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.
|
Žena vrátila 77 tisíc, nálezné nechtěla. Dojatý majitel jí peníze vnutil
„Tento případ byl jeden z těch poměrně snadno řešitelných, protože si žena do obálky vložila i doklady a výpis z účtu. Hlídka se snažila najít ženu co nejdříve, protože byly značné obavy, aby byla v pořádku po zjištění tak velké ztráty, a měli jsme radost, že jí neseme dobré zprávy,“ dodal.
Podle zákona měl poctivý nálezce nárok na deset procent z nalezené částky, v tomto případě tedy rovných deset tisíc korun. Muž však odměnu odmítl a souhlasil pouze s tím, aby strážníci prozradili jeho jméno šťastné seniorce.