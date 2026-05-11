Počty porodů v Pardubickém kraji se snižují, nejméně jich bylo ve Svitavách

Počty porodů v nemocnicích v Pardubickém kraji se stále snižují. Příčinou je demografický vývoj i společenské a ekonomické vlivy. Svitavská nemocnice se dostala loni k pěti stovkám porodů, což je pod hranicí bezpečnosti a doporučenou hranicí počtu porodů pro zdravotnické zařízení. Na jednání krajských zastupitelů to řekl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. Pardubický kraj chce do kompletní modernizace lůžkového fondu Svitavské nemocnice investovat zhruba 1,1 miliardy korun včetně DPH.
Podle mluvčí nemocnic Kateřiny Semrádové uvádí odborná společnost pro bezpečnost porodu orientační hranici 600 porodů ročně. Její nedosažení v jednom roce však automaticky neznamená omezení poskytované péče.
"Nemocnice má od konce roku 2024 uzavřenou dohodu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a ve spektru námi poskytované péče ve svitavském okrese se žádné změny nechystají. Jaký bude další postup ministerstva nebo zdravotních pojišťoven, nejsme ale schopni dopředu předjímat," uvedla Semrádová.
Podle ředitele nemocnic lze v kraji několik let sledovat sestupný trend počtu porodů i v ostatních nemocnicích. Například Pardubická nemocnice jich loni zaznamenala jen téměř 900, dřív to byl téměř dvojnásobek. Pro Chrudimskou nemocnici je porodnice důležitá, neboť jinak co do výkonů za ostatními krajskými zdravotnickými zařízeními akutní péče zaostává. Vloni v ní bylo porodů téměř 800, letos to podle Gottvalda může být i víc.
Gottvald předpokládá, že nemocnice čeká další postupná redukce počtu lůžek, která začala v roce 2025. Bude nutné diskutovat o struktuře lůžkového fondu a o tom, zda čtyři z pěti nemocnic mají poskytovat porodnickou péči. V nejmenší Litomyšlské nemocnici byla porodnice uzavřena v roce 2013. Nemocnici se nepodařilo získat kvalifikovaného pediatra pro péči o novorozence.
Podle demografů je klesající počet porodů způsoben slabšími generacemi žen v reprodukčním věku, mění se také společenské a ekonomické vlivy. Pětina českých žen zůstává bezdětná.
Počty porodů v nemocnicích Pardubického kraje a v ČR v předchozích pěti letech:
2021 2022 2023 2024 2025 Pokles 2021 – 2025 (v %)
Pardubická nemocnice 1309 1230 1163 1090 874 -33,2
Chrudimská nemocnice 1125 918 860 575 705 -37,3
Orlickoústecká nemocnice 1068 1019 878 822 797 -25,4
Svitavská nemocnice 763 620 555 601 502 -34,2
Nemocnice Pardubického kraje 4265 3787 3456 3088 2878 -32,5
ČR 111.793 101.299 91.149 84311 77.600 -31,0
zdroj: společnost Nemocnice Pardubického kraje