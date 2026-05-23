Rádiem řízený kolos hloubí v Pardubicích dno Labe, buduje ochranné stání pro lodě

Lidé z Pardubic mohou na břehu Labe nyní sledovat v plném nasazení zvláštní stroj – podvodní buldozer.
Občas se stroj ponoří tak hluboko, že nad hladinou zůstává vidět jen mohutný ocelový stožár sloužící k nasávání vzduchu pro motor a odvod výfukových plynů. Jeho operátor sedí na břehu řeky s dálkovým ovladačem. V akci by měl být v Pardubicích po celý květen.
Za vybudování ochranného stání pro lodě zaplatí Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) 48,2 milionu korun. „Pardubické ochranné stání bude dalším důležitým prvkem pro zvýšení bezpečnosti plavby na Labi. Lodím poskytne jistotu bezpečného stání v situacích, kdy není možné pokračovat v plavbě, a zároveň zlepší provozní podmínky v prostoru plavební komory,“ řekl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů.
V Pardubicích žádný ochranný přístav není, a když přijde velká voda, majitelé výletní lodi Arnošt z Pardubic i dalších plavidel je musejí složitě zabezpečovat. „Projekt je součástí systému ochranných stání budovaných po celém toku Labe. Ochranná stání byla v uplynulých letech vybudována ve Hřensku a Lovosicích a v nejbližší době se začnou kromě Pardubic realizovat i v Klavarech a Kostomlátkách,“ uvedl Fojtů.
„Tuto investici vítáme, ochranná stání představují naprosto nepostradatelný pilíř vodní dopravy a rekreace,“ řekl už dříve náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal.
Hotovo bude v září
Stání vzniká na pravém břehu pod zdymadlem Pardubice v rejdě plavební komory. Každé stání tvoří trojice daleb (pilotů), tedy ocelových sloupů zapuštěných do dna. Jedna z nich bude vybavena lávkou pro přístup na břeh. Objeví se zde i nové značení. V průběhu června a července zde stavební firma vybuduje základové konstrukce daleb, břehový blok, poté provede montáž ocelových daleb a přístupové lávky i značení.
„Uvedení díla do provozu je plánováno na září 2026,“ uvedl Jindřich Tautrman, jednatel společnosti STRABAG Water, která se na stavbě podílí. Pro lodě se nic zásadního nezmění. Bude zde i nadále fungovat čekací stání na proplavení plavební komorou.
|
S nepříjemným kanadským morem v Boleváku zatočí podvodní kombajn Bolek
Stavba u zdymadla je součástí mnohamiliardové státní investice do splavnění Labe do Pardubic. S většinou akcí musí ŘVC počkat až do okamžiku, kdy udělá klíčové dílo – nový plavební kanál u Přelouče.
„Na vznik ochranného stání v Pardubicích se nevztahuje podmínka ministerstva dopravy, že nejdříve musí být postavena Přelouč, aby se v Pardubicích mohlo něco dělat,“ řekl Fojtů. Na rozšíření přístavu ve Chvaleticích má ŘVC už stavební povolení. Plánuje také modernizace plavebního stupně Srnojedy, prohloubení koryta řeky do Pardubic a zejména umístění nového přístaviště a překladiště v Pardubicích.