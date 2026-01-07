Podvodná call centra na Ukrajině. Policie obvinila další dva Čechy, muže a ženu

Autor: lan
  16:32aktualizováno  16:32
Kriminalisté v Pardubickém kraji obvinili z podvodu další dva lidi, kteří podle policie na Ukrajině pracovali v podvodném call centru. Ukrajina je vydala do Česka. Za organizovaný zločin jim hrozí až deset let vězení. Mladý muž s předchozí trestní minulostí zamířil rovnou do vězení, žena skončila ve vazbě.

V srpnu loňského roku policisté z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru analytiky a kybernetické kriminality (OAKK) ve spolupráci s NCTEKK, policejními a justičními orgány ČR a Ukrajiny zasáhli proti několika podvodným call centrům na Ukrajině v rámci operace s krycím názvem Mince.

Vedoucí Odboru analytiky a kybernetické kriminality Jan Bleha tehdy uvedl, že plánují obvinit celkem sedm lidí. Na jaře loňského roku se jim však podařilo obvinit pouze čtyři z nich, na zbývající tři museli kriminalisté vydat mezinárodní a evropský zatykač. Díky nim se na podzim podařilo zadržet další dvojici na Ukrajině, skončila ve vazbě.

„Kriminalisté v rámci extradičního řízení požádali o vydání těchto dvou osob k trestnímu stíhání do České republiky. To se podařilo a ukrajinské orgány činné v trestním řízení rozhodly o vydání obou zadržených. Na osmadvacetiletého muže byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za jinou trestnou činnost ještě předtím, než byl obviněn z podvodu, a tak zamířil rovnou do věznice a následně byl stejně jako zadržená žena obviněn z trestného činu podvodu,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Češi pomáhali podvodnému call centru na Ukrajině, policie už některé zadržela

Policisté dali současně státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby. Soud návrhu vyhověl a žena je nyní stíhána vazebně. Oběma hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Stejný osud v České republice čeká i posledního pachatele, na kterého jsou zatýkací rozkazy také vydány.

Podvody podle obžaloby gang páchal od října 2022, jedno call centrum sídlilo v Oděse, další bylo umístěné ve městě Dnipro a přímo se zaměřovalo na podvodná volání do České republiky. Volajícími byli pro větší věrohodnost právě čeští občané. Pod smyšlenou legendou bankéře, policisty nebo bezpečnostního pracovníka banky požadovali po lidech převedení jejich údajně ohrožených peněz na jiné bankovní účty či vložení do bitcoinmatů.

„Někteří poškození přišli o životní úspory a ještě si v některých případech další peníze půjčili,“ uvedla dříve Janovská.

Policie opakovaně alepuje na veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti při telefonátech s neznámými lidmi. „V případě banky i policie nestačí pouhé představení se volajícího. Telefonáty sice mohou působit velmi věrohodně, přesto je ale vhodné si ověřit u své banky, zda nás skutečně kontaktuje její zaměstnanec. Případně na lince 158 zjistit, zda se jedná o skutečného policistu,“ radí policisté.

