Východní Čechy o víkendu zasáhly tropické teploty, které výrazně zvýšily zájem o koupaliště i písníky. V některých areálech byla návštěvnost na hranici kapacity, zjistila zpravodajka ČTK. Horké počasí se projevilo také větší zátěží pro zdravotnickou záchrannou službu, která častěji jezdí ke kolapsům z horka. Například v hradeckém kraji dlouhodobý průměr činí přibližně 175 výjezdů denně, od pondělí do soboty jich záchranáři zaznamenali v průměru 226 za den. To představuje nárůst přibližně o 29 procent, řekla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.
V Třebechovicích pod Orebem na Hradecku přišlo v sobotu na koupaliště 1800 lidí, i dnes odpoledne byla návštěvnost kolem 1300 a další návštěvníci ještě chodili. "U nás je průměrná návštěvnost kolem tisícovky lidí, takže jsme měli v sobotu historický rekord," řekla ČTK pokladní.
V Chrudimi to bylo v sobotu co do počtu návštěvníků podobné, přišlo 1850 lidí, přičemž obvyklá průměrná návštěvnost se pohybuje kolem 1000 osob. Do dnešního odpoledne dorazilo zhruba 1400 návštěvníků, přičemž další lidé nadále přicházeli. "Je to náročnější na dozor a také jsou větší fronty u bufetů. Jinak je v areálu místa dost i pro větší počty lidí," řekl ČTK plavčík.
Podobně plno bylo také u písníků, kde se lidé snažili vyhledat útočiště před horkem. V Mělicích na Pardubicku byl zájem o koupání i pláže vysoký po celý den.
"Voda je příjemná, není moc studená a je čistší než v Labi v Pardubicích, kam se občas chodíme koupat. Ceny tady jsou průměrné, dá se to. Pláž je úplně narvaná, měli jsme problém najít místo ve stínu," řekl dvanáctiletý Vlasta Jirásek, který se přijel koupat s kamarády.
Horké počasí se přitom neprojevilo jen zvýšeným zájmem o koupání, ale také větší zátěží pro zdravotnickou záchrannou službu. "Horké počasí se neprojevuje pouze vyšším počtem kolapsových stavů. Vysoké teploty představují pro organismus značnou zátěž, která může vést ke zhoršení chronických onemocnění nebo dehydrataci. Únava, zhoršená koncentrace či zpomalené reakce zároveň zvyšují riziko dopravních nehod, pracovních úrazů i běžných poranění, což se následně odráží i v celkovém počtu výjezdů záchranářů," připomněla Hanušová.