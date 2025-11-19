Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

Pardubičtí policisté vyhlásili pátrání po dvou školačkách v úterý večer. Nezletilé dívky odešly téhož dne okolo třinácté hodiny ze základní školy v Býšti na Pardubicku a na odpolední vyučování se už zpátky nevrátily a ani nepřišly domů.
Rodina ani policie neměly o dívkách žádné zprávy, a tak došlo i na policejní výzvu o pomoc směrem k veřejnosti.
Podle prvotních informací se obě dívky ve věku 13 a 14 let mohly během dne pohybovat i v Hradci Králové. Tam je nakonec ve středu dopoledne policie nalezla. „Jsou v pořádku. Vzhledem k tomu, že to jsou děti, žádné bližší informace už dávat nebudeme,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.