Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Pardubic. Nepřišel domů a nemá mobil

Autor: mav
  12:02aktualizováno  12:02
Policisté v Pardubickém kraji pátrají po dvanáctiletém Davidu Liškovi. V sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. Mobil u sebe nemá. S rozpoznáním chlapce by mohla pomoci výrazná piha vlevo od nosu.

Pohřešovaný dvanáctiletý David Liška z Pardubic | foto: Policie ČR/koláž iDNES.cz

Rodina chlapce pohřešuje od sobotního večera. „Mladík odešel v sobotu 4. října v odpoledních hodinách z domu v Pardubicích a doposud o sobě nedal rodině vědět,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dita Holečková.

Chlapec je asi 170 cm vysoký, po stranách a v zadní části hlavy má nakrátko střežené hnědé vlasy, na vrchu hlavy má vlasy delší. Vlevo od nosu má výraznou pihu.

„Při odchodu měl mít na sobě tmavošedou mikinu, tmavě modré rifle a bílé boty s šedou podrážkou. Mobilní telefon u sebe nemá,“ doplnila mluvčí.

Policisté žádají všechny, kdo chlapce viděli, nebo vědí, kde se by se mohl pohybovat, aby kontaktovali linku 158.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Rekordmanem ve volební účasti jsou Hačky na Prostějovsku,volilo 90,43 pct voličů

Rekordmanem ve volební účasti v Olomouckém kraji při letošních sněmovních volbách se stala obec Hačky na Prostějovsku, kde hlasovalo 90,43 procenta lidí. Z 94...

5. října 2025,  aktualizováno 

Nehoda čtyř aut u Moravské Třebové uzavřela tah I/35 z Čech na Moravu

Nehoda čtyř osobních aut mezi tunelem Hřebeč a Moravskou Třebovou na Svitavsku dnes po 09:30 uzavřela hlavní silniční tah I/35 z Čech na Moravu. ČTK to řekla...

5. října 2025  10:56,  aktualizováno  10:56

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Dvě těsná referenda podporující zvažované projekty větrných elektráren a výstavby sociálních bytů, k tomu další plebiscity se zápornými stanovisky většiny zúčastněných voličů týkající se rovněž...

5. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

5. října 2025  12:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Poslanecké sněmovny míří za Olomoucký kraj matadoři i zcela nové tváře

Do Poslanecké sněmovny se po letošních volbách v Olomouckém kraji vrátí šest stávajících poslanců, jejich řady doplní sedm nových tváří. Své posty ve funkci ve...

5. října 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

V pěti krkonošských střediscích opět jednoznačně vyhrála koalice Spolu

Sněmovní volby v pěti horských střediscích středních a východních Krkonoš opět jednoznačně vyhrála koalice Spolu. Hnutí ANO, které volby vyhrálo...

5. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Pardubic. Nepřišel domů a nemá mobil

Policisté v Pardubickém kraji pátrají po dvanáctiletém Davidu Liškovi. V sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. Mobil u sebe nemá. S rozpoznáním chlapce by mohla pomoci výrazná piha vlevo od...

5. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Praha ve volbách. Pamatujete na Stranu přátel piva? A na „důchodce“, jejichž lídr snědl potemníka?

Je to už spíše jen pro dobré pamětníky. Jste schopní ti z vás, kteří jste šli k letošním volbám v Praze poprvé, jak vypadaly výsledky v hlavním městě od roku 1990? Vydejte se s námi na takovou malou...

5. října 2025  11:59

Lidé už nechtěli přihlížet dění, které tu do teď bylo, říká nově zvolená Volfová

Povolební sčítání hlasů sledovala v sobotu po boku hlavních představitelů ANO ve volebním štábu v Praze. Večer se ale vrátila oslavit úspěch do České Lípy, kterou vede jako starostka druhé volební...

5. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Plzeň koupí do své kolekce umění Artotéky 12 výtvarných děl za 140.000 Kč

O 12 děl od sedmi autorů se letos rozroste plzeňská městská sbírka umění Artotéka. Město svou výtvarnou kolekci buduje od roku 1996 a každoročně ji doplňuje o...

5. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ODS má na jihu Čech jen jednoho poslance, je to nejméně od roku 2017

Občanští demokraté z jihu Čech budou mít ve Sněmovně pouze jednoho poslance. Jedná se o nejhorší výsledek strany od voleb do dolní komory Parlamentu z roku...

5. října 2025  9:58,  aktualizováno  9:58

Na dálnici D3 mezi Planou a Úsilným mohou řidiči zkušebně jezdit až 150 km/h

Řidiči mohou ode dneška jezdit na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným 150 km/h. Úsek je dlouhý 47 kilometrů. Pilotní projekt, který má ověřit, zda lze...

5. října 2025  9:47,  aktualizováno  10:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.