Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Nehoda se stala během čtvrtka mezi obcemi Běstvina a Spačice na Chrudimsku. Podle dosavadních informací se řidič po nehodě odebral z vozidla a odešel. Kam však neví ani jeho rodina, která ještě téhož dne požádala policii o pomoc s pátráním.
„Domů se nevrátil a rodina o něm nemá žádné informace. Odešel a ve vozidle nechal všechny své osobní věci včetně mobilního telefonu. Policisté po muži od včerejšího večera, poté co rodina oznámila jeho pohřešování, pátrají, zatím ale bezúspěšně,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Pohřešovaný muž je asi 165 cm vysoký, štíhlé postavy a má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě by měl mít dlouhé šedé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem „security“ a šedomodrou mikinu s nápisem „security“. Na nohou by měl mít tmavé tenisky.
Policie zároveň žádá o pomoc i veřejnost. „Pokud jste muže od včerejšího dne viděli nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se nám prosím na linku 158,“ dodala Holečková.