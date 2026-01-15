Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte

Autor: lan
  10:42aktualizováno  10:42
Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku a od té doby o něm nikdo nic neví. Podle zveřejněných informací je pohřešovaný muž mentálně na úrovni osmiletého dítěte. Policie žádá o pomoc veřejnost.

STRUŽINSKÝ MAREK pohřešovaný muž | foto: Policie ČR

Hledaný muž u sebe nemá mobilní telefon. Vhledem k jeho zdravotnímu stavu se může snadno ztratit nebo dostat do nebezpečné situace.

„Pohřešovaný muž je přibližně 175 centimetrů vysoký, štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy a bradku. Na sobě by mohl mít žlutou bundu, případně šedou mikinu s kapucí, šedé tepláky a bílé tenisky,“ uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.

Dívky z Pardubicka nepřišly na výuku ani se nevrátily domů, policie je našla v Hradci

Policie žádá o pomoc veřejnost. Každá informace, která by pomohla s jeho nalezením je důležitá. „Pokud jste muže viděli, případně máte jakékoli poznatky, které by mohly vést k jeho nalezení, okamžitě kontaktujte linku 158,“ dodal Dub.

Silnice v Olomouckém kraji mohou namrzat, s opatrností jsou sjízdné

ilustrační snímek

Se zvýšenou opatrností jsou dnes ráno sjízdné silnice v Olomouckém kraji, na kterých se kvůli namrzajícímu dešti a mlze může místy vytvářet ledovka či námraza....

15. ledna 2026  9:08,  aktualizováno  9:08

Policie hledá svědky středeční tragické nehody na Pelhřimovsku

ilustrační snímek

Policisté hledají svědky středeční nehody ve Vystrkově na Pelhřimovsku. Po střetu s osobním autem při ní zemřel cyklista. Nehoda se stala okolo 19:00 u...

15. ledna 2026  9:05,  aktualizováno  9:05

