Svitavský poklad se po 70 letech vrací domů. Soudky stříbrňáků našli instalatéři

Radek Latislav
  10:02aktualizováno  10:02
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Pouhé dva týdny bude ve svitavském muzeu vystaven nejcennější archeologický nález spojený s tímto městem. Tvoří ho 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které se náhodou našly před 70 lety v jednom z domů na náměstí.

Svitavy, ač si letos připomínají 770 let od první písemné zmínky, mají nejcennější archeologický nález starý ani ne sto let. A jde doslova o poklad, který nalezli nikoliv archeologové, ale 10. prosince 1955 dva instalatéři v jednom z domů na tehdejším Stalinově náměstí.

Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí. (27. srpna 2026)
Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí. (27. srpna 2026)
Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí. (27. srpna 2026)
Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí. (27. srpna 2026)
Nejcennější archeologický nález spojený se Svitavami tvoří 4 347 stříbrných mincí o hmotnosti 23 kilogramů, které byly úplnou náhodou nalezeny před 70 lety v jednom z domů na náměstí. (27. srpna 2026)
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„Jeden se jmenoval pan Slezák, druhý pan Pospíšil, křestní jména neznáme. Tehdy dělali odpadní potrubí v domě Josefa Kulíška na náměstí. Dříve v něm bydlel řezník a pivovarník Bayer, který zřejmě 23 kilogramů stříbrných a několik málo měděných mincí ukryl,“ poodkryla tajemství pokladu historička svitavského muzea Monika Němcová.

K nejstarším mincím patří drobné a střední ražby Leopolda I., Josefa I. a Karla VI. Hlavní část pokladu tvoří stříbrné dvacetkrejcary z druhé poloviny 18. století a počátku 19. století. Nejmladší mince pocházejí z roku 1830.

Celkem 4 347 mincí bylo původně uloženo ve třech soudcích, časem se však dva rozpadly. Kdy byl poklad nad klenbu zdiva v měšťanském domě čp. 29 ukryt, není známo. Historička Němcová se však přiklání k politické nestabilitě spojené s rokem 1866, který zásadně změnil mapu Evropy.

„Svitavami opakovaně procházely armády, které ustupovaly před Prusy. Obavy lidí byly na místě. Proč si pan Bayer mince poté nevyzvedl, nevíme, ale mohl například zemřít bez dědiců,“ míní Němcová o mincích, z nichž některé jsou silně opotřebované, zatímco jiné vypadají téměř jako nové.

Tehdy ukrytá hotovost představovala přibližně 1460 zlatých, tedy hodnotu odpovídající asi 24 kravám. V dnešních cenách stříbra dosahuje jen hodnota samotného kovu zhruba milionu korun.

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Hodnota stříbrného pokladu dnes však nespočívá jen v ceně kovu. Mimořádně cenný je především tím, že se dochoval jako velký ucelený soubor. „Mince patří z nadregionálního hlediska k nejcennějším nálezům v regionu,“ uvádí ředitel svitavského muzea Hynek Stříteský.

Do Svitav se poklad vrací po 70 letech. Po krátké výstavě v roce 1956 byl uložen v numismatickém oddělení Moravského zemského muzea v Brně, kde je dodnes. Výstava potrvá jen do neděle 13. září, poté se poklad vrátí zpět do Brna.

Stříbrný poklad do Svitav dorazil před několika dny řádně pojištěný v deseti krabicích. Instalace do expozice není vůbec jednoduchá. Muzejníci musejí každou minci, uloženou v samostatném a pečlivě označeném obalu, vyjmout a usadit jednu vedle druhé do speciální vitríny, která má na délku čtyři metry.

„Do ní se nám vejde kolem tří tisíc mincí. Naším cílem bylo vystavit co nejvíce mincí pohromadě, aby lidé viděli, kolik toho opravdu je. Nejraději bych mince naaranžovala tak, aby to vypadalo, jako by je někdo ze soudků vysypal. Kvůli přesné evidenci každé mince to však nelze. Nic se nesmí pomíchat, abychom věděli, do jakého sáčku máme minci po skončení výstavy vrátit zpět,“ dodala Němcová.

Ve středu odpoledne měli muzejníci už více než polovinu mincí na svém místě. „Je to jedna z nejnáročnějších příprav expozice, kterou jsme v muzeu dělali. Podílíme se na ní úplně všichni. Začali jsme v pondělí odpoledne a vše musíme stihnout do pátku,“ dodala s úsměvem historička. Výstava začne v sobotu 29. srpna.

Svitavskému pokladu bude věnována také speciální numismatická přednáška. „V rámci výstavy se v úterý 1. září od 17 hodin uskuteční v Ottendorferově knihovně přednáška Dagmar Grossmannové, vedoucí Numismatického oddělení Moravského zemského muzea, která bude věnována právě tomuto mimořádnému nálezu a nabídne bližší pohled na jeho historii i okolnosti objevu,“ zve zájemce Stříteský.

Nálezce pokladu ze 17. století dostane od kraje přes půl milionu korun

Kulaté výročí Svitavy oslaví nejen vystavením pokladu, ale v příštím týdnu také řezbářským memoriálem Aloise Petruse, Festivalem volnočasových aktivit, tradiční poutí, vystoupením cirkusu Cirk La Putyka a řadou koncertů. Zlatým hřebem oslav bude v sobotu 5. září koncert Police Symphony Orchestra.

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