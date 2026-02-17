Že jsou masopustní pochody především venkovskou záležitostí? Jistě. Ale jak se ukazuje v Polabinách, lze si je naplno užít i na sídlišti v krajském městě.
Polabinský masopust začal před radnicí městského obvodu a přes Polabiny I a prostranství před pergolou došel až na náměstí v Polabinách II. Tam vše vyvrcholilo vystoupením folklorních souborů a muzikantů či mladých herců z místních základních škol i ZUŠ Polabiny.
Rozdávaly se koblihy i zabijačkové speciality a kromě mnoha dětí si průvod a následné veselí užili i starší lidé, kterých se přišlo podívat několik desítek. Celý průvod jistým krokem vedli dva vraníci jízdního oddílu městské policie a do kroku vyhrávala řízná dechovka.