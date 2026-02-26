Stavba největší protipovodňové hráze je pod vodou, vystoupala během tří hodin

Autor: mvo
  12:02aktualizováno  12:02
Velká voda zasáhla v pondělí odpoledne stavbu suché hráze v Kutříně na Chrudimsku. Silné deště zvedly hladinu řeky Krounky během tří hodin. Ještě ve čtvrtek kolem poledne byl objekt zčásti pod vodou.
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026) | foto: Povodí Labe

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
44 fotografií

„Došlo k protržení provizorní hrázky, která sloužila k vytvoření suchého pracovního prostoru při stavebních pracích, voda poté zaplavila výkop pro založení několika betonových bloků hráze. Zaplavena byla bohužel i šachta s již instalovanou elektronikou,“ uvedl tiskový mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.

Rok po povodni začali u Kutřína stavět ochrannou hráz, hotovo bude za dva roky

Ještě ve čtvrtek po poledni byl poldr zčásti pod vodou a nelze tak vyčíslit přesnou výši škod. Krounkou protékalo zhruba 1,5 kubíku vody za vteřinu, zatímco Povodí Labe by potřebovalo kubík. „Ještě to není úplně ideální. Po opadnutí vody pak bude muset přijít na řadu zdlouhavé čištění od bahna, takže vyčíslení škody chvíli potrvá,“ přiblížil Prokopec.

Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
Stavba poldru u Kutřína na Chrudimsku byla pod vodou. (24. února 2026)
44 fotografií

Bezmála osmnáctimetrovou hráz začala loni v červenci v Kutříně budovat polská firma Budimex. „Je to významný milník,“ řekl tehdy její projektový manažer Krzysztof Tomczuk.

Stavba má úctyhodné parametry, hráz bude v ose koruny dlouhá 133,6 metru se šířkou 5,67 metru. Poldr by měl zachytit 3,6 milionu metrů krychlových, což představuje 100 fotbalových hřišť zaplavených vodou do výše čtyř metrů.

Na Chrudimsku už budují obří hráz proti povodním, beton bude imitovat skálu

Hráz má být oficiálně dokončena v létě 2027, ale stát bude už dřív. Poté budou následovat dokončovací práce a kolaudace. Pomoci tak může lidem v případě povodní už v letošním roce 2026.

1. října 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Pohřešovanou třináctiletou dívku z Roztok našli policisté na ubytovně

Policejní auto.

Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třináctileté dívce z Roztok u Prahy, kterou od středy pohřešovala její matka. Dívku nalezli a je v pořádku.

25. února 2026  20:52,  aktualizováno  26. 2. 14:22

Do Prostějova se sjedou králičí šampioni ve skoku do dálky a výšky

ilustrační snímek

Více než 130 sportovně založených králíků vymění příští sobotu pohodlí svých domácích ohrádek za závodiště v Prostějově, kde na republikovém mistrovství změří...

26. února 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

V Ostravě letos léčili už tři lidi se záškrtem. Seniorku neochránilo staré očkování

Infekční oddělení Krajské nemocnice v Liberci má kapacitu 24 lůžek. V pondělí...

Hned tři případy záškrtu řešili v posledních dvou měsících lékaři Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Tato infekční nemoc v Česku téměř vymizela po zavedení povinného...

26. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V pražské zoo se nakazil chřipkou pták v izolaci, celkem už uhynulo 40 opeřenců

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

V pražské zoo byla potvrzená ptačí chřipka u ptáka, který se nacházel v izolaci pro nesyty a kvakoše. Zahrada přesunula ptáky z otevřených venkovních expozic do zabezpečených prostor v polovině února...

26. února 2026  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Sedlčanech na Příbramsku srazila dodávka starší ženu, která zemřela

ilustrační snímek

V Sedlčanech na Příbramsku dnes dopoledne srazila dodávka starší ženu, která na místě zemřela. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Vyplývá to z informací od...

26. února 2026  12:27,  aktualizováno  12:27

Slévači odlili bronzový klobouk, připomene návštěvu Alžběty II. v Brně

SlĂ©vaÄŤi odlili bronzovĂ˝ klobouk, pĹ™ipomene nĂˇvĹˇtÄ›vu AlĹľbÄ›ty II. v BrnÄ›

Pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku dnes odlili bronzový klobouk, dominantní součást výtvarného díla, které připomene návštěvu Alžběty II. na...

26. února 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Pojištění majetku od Kooperativy přináší řadu zjednodušení a nových asistencí

26. února 2026  13:46

Posílám Vám v příloze tohoto emailu pár fotografií. Snad se Vám bude některá líbit.

vydáno 26. února 2026  13:43

Posílám Vám v příloze tohoto emailu pár fotografií. Snad se Vám bude některá líbit.

vydáno 26. února 2026  13:43

Posílám Vám v příloze tohoto emailu pár fotografií. Snad se Vám bude některá líbit.

vydáno 26. února 2026  13:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Městu došla trpělivost s vandaly a nepořádkem, nádoby na textil zmizí z ulic

Nepořádek u popelnic v Plzni (28. 3. 2023)

Plzeň přesune od března sběr textilu do svých sběrných dvorů a do vybraných míst v okrajových částech města. Reaguje tak na nepořádek v okolí sběrných nádob, vandalismus a nejasný osud odevzdaného...

26. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Posílám Vám v příloze tohoto emailu pár fotografií. Snad se Vám bude některá líbit.

vydáno 26. února 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.