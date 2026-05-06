Policie hledá svědka nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna

Policisté hledají svědka nedělní nehody u Lanškrouna na Orlickoústecku, při které zemřel motorkář. Srazil se s osobním autem. Na místě byl patrně ještě další motorkář, uvedl policejní mluvčí Tomáš Dub.
Vážná nehoda se stala mezi Lanškrounem a obcí Ostrov u odbočky k rybníkům v neděli 3. května odpoledne. Motorkář zemřel, řidička auta utrpěla zranění.
"Dle výpovědi svědka se měl na místě nehody nacházet i další motorkář, nejspíše s motocyklem Honda Shadow 600 tmavé barvy, na kterém byly kufry," řekl Dub.
Policie žádá motorkáře, případně další svědky, kteří by mohli mít nehodu zaznamenanou na palubní kameře, aby se ozvali na telefonní číslo 974 580 330 nebo na linku 158.