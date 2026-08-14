Policie na Pardubicku zadržela čtyři kurýry kyberpodvodníků

Policie zatkla v červenci na Pardubicku čtyři kurýry, kteří podle kriminalistů pomáhali kyberpodvodníkům získávat od jejich obětí peníze. Za 20 dnů si od podvedených lidí vyzvedli celkem 1,5 milionu korun. Dva muži skončili ve vazbě, další dva jsou stíháni na svobodě. Všem hrozí až šest let vězení, uvedl v tiskové zprávě policejní mluvčí Tomáš Dub.
Čtyři zadržení muži podle policie fungovali jako kurýři. Od podvedených lidí vyzvedávali statisícové částky. Ve všech čtyřech případech policisté zahájili trestní stíhání, muže stíhají pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti.
V Pardubicích vznikl na začátku roku tým Kyber, který se na internetové podvody specializuje. Mezi používané praktiky podvodníků patří například falešné investice nebo vydávání se za bankéře či policisty.
Rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu evidují v Hradci Králové. Zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) v polovině července podle policie poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun. Policistům se podařilo část peněz, několik milionů korun, získat zpět. V zajišťování dalších peněz pokračují. Případ vyšetřují jako podezření z podvodu, za který pachateli hrozí až deset let vězení.