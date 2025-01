Po galavečeru bojových sportů napadl útočník dva muže, hledá ho policie

„Zabýváme se případem fyzického napadení několika osob ze strany neznámého útočníka na pardubické třídě Míru,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká k incidentu ze 7. prosince.

Poblíž autobusové zastávky a jednoho z místních barů podezřelý tloukl pěstí a kopal do hlavy jiného muže. Druhý schytal to samé poté, co se snažil vyhrocenou situaci uklidnit.

„Agresor nakonec z místa odešel, oba napadení přitom utrpěli zranění, která si vyžádala lékařskou pomoc,“ řekla Kopecká.

Policie zjistila, že muž podezřelý z útoku několik hodin před ním navštívil galavečer bojových sportů v OC Palác Pardubice. „V této souvislosti se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění dvojice mužů na fotografiích,“ žádá Kopecká, i když nespecifikuje, zda snímky zachycují svědky, nebo je jeden z vyfocených mužů hledaný podezřelý.

Podle policie by lidé svými výpověďmi mohli pomoci s objasněním případu. Pokud muže na fotografii poznáváte, ozvěte se policistům na tísňovou linku 158 nebo na telefonní číslo 974 566 651.