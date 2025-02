Strážníci v Pardubicích přitvrdí, více se zaměří i na parkování v zeleni

„Městská policie na jaře zesílí kontroly zaměřené na dodržování pravidel parkování a ochranu veřejné zeleně. Strážníci budou postupovat v souladu s rozhodnutím krajského soudu, který v nedávném nálezu stanovil, že zábor veřejného prostranství může probíhat různými způsoby, včetně neoprávněného parkování,“ uvedla mluvčí magistrátu Ivana Dolanová.

Městská vyhláška už nyní zakazuje stání na veřejné zeleni. Ovšem soudní nález rozšiřuje možnosti postihu i na další veřejné prostory, které nejsou přímo travnaté, ale nejsou ani určeny k parkování. „To znamená, že například vyježděná plocha, kde už tráva neroste, není pro řidiče argumentem pro beztrestné stání,“ řekla Dolanová.

A právě poslední věta je důležitá. Pro řidiče totiž může znamenat past. Jsou místa ve městě, kde z původní zeleně nezbylo už nic a plocha dokonce může budit dojem, že jde o legální parkoviště. Takto třeba strážníci rozdali desítky pokut v Kunětické ulici, která vede ke koupališti Cihelna. Nyní tam parkování jasně zakazuje značení, ale v minulosti řidič vlastně neměl pocit, že páchá přestupek, ale pozdrav za stěrač dostal.

„Ti lidé stojí, kde to jde, protože často není snadné najít parkovací plochu. Jestli někdo vydává uježděnou suť za zeleň, tak by se měl jít léčit. Doporučil bych psychiatrii v nemocnici,“ vyrazil na Facebooku do boje za takto sankcionované řidiče zastupitel města za Naše Pardubice Filip Sedlák.

Ovšem nutno dodat, že se se zlou potázal. Většina diskutujících byla proti jeho názoru. „Víš, kolik jsem dostal pokut za parkování ‚na trávě‘ u Univerzity během mé školní docházky? Hodně a vždycky jsem argumentoval jako ty, že tam ta tráva není. Ale byla to z mé strany jen taková hra, protože bylo jasné, proč tam ta tráva není. Všechny ty pokuty jsem si zasloužil stejně jako ti, co tam stáli přede mnou i po mně,“ uvedl třeba bývalý zastupitel města za Piráty Ondřej Karas.

Ještě o něco ostřejší byl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO. „Děkujeme za názor, při jehož aplikaci by to na některých místech mohlo také vypadat jako na předměstí Tiraspolu,“ napsal na síti Jan Hrabal.

Porušení vyhlášky i nezákonný zábor veřejného prostranství mohou být sankcionovány pokutou až do výše 10 tisíc korun v příkazním řízení. „Ve správním řízení pak mohou být sankce násobně vyšší. V případě záboru veřejného prostranství se navíc přestupek zaznamenává do registru přestupků,“ uvedla Dolanová, která dodala, že rozšíření pravidel městská policie využije také při řešení dalších případů, jako je nelegální odstavení přívěsných vozíků na chodnících nebo stání vozidel na plochách, které nejsou součástí pozemní komunikace podle katastrální mapy.

Výsledek se dá už předem odhadnout. Strážníci rozdají ještě více pokut než v minulých letech a městská kasa vyinkasuje více peněz. Přitom za rok 2022 vybrali pardubičtí strážníci na pokutách cca 6,32 milionu korun. O rok později to bylo už téměř osm milionů a loni jen za prvních 11 měsíců si rozpočet krajského města pomohl už o více než devět milionů korun. Trend je tak jasný. Strážníci jsou při kontrolách placení parkovného důslednější.