V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Autor: ČTK, zln
  10:42aktualizováno  12:21
Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v případě prokázání viny hrozí až osm let vězení. Kvůli zakázce za 340 milionů skončili na několik týdnů ve vazbě bývalý primátor Martin Charvát a jeho náměstkyně Helena Dvořáčková.
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442 aut. (1. února 2025) | foto: ČTK

V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
V Pardubicích se u zimního stadionu otevřel nový parkovací dům, který pojme 442...
20 fotografií

Kauza souvisí s výběrem dodavatele na stavbu pardubického parkovacího domu a následným ovlivňováním výběru technického dozoru investora.

„Obvinění se podle našich závěrů měli snažit vyloučit jednoho uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení na stavbu parkovacího domu a zároveň se měli snažit zvýhodnit jiného uchazeče,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Jedna stavba, dva průšvihy. Pardubický parkovací dům má opět na stole policie

„V druhém případě - výběru technického dozoru - měli neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří měli být levnější než následně vybraný technický dozor, čímž měla být poškozena společnost Rozvojový fond Pardubice o částku ve výši 627 990 korun,“ pokračoval.

Všechny obviněné stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby bude rozhodovat Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.

Právnička bývalého primátora Martina Charváta serveru iDNES.cz uvedla, že o návrhu obžaloby nic neví. „Obhajoba nebyla vyrozuměna o návrhu NCOZ na podání obžaloby. Vzhledem k načasování zveřejnění této informace je patrné, že je dána souvislost s nadcházejícími volbami. Naše stanovisko k věci setrvává, můj klient se nedopustil ničeho protiprávního a celý policejní proces považuje vůči své osobě za politický exces. Jeho nevinu budeme aktivně v navazujícím řízení prokazovat,“ sdělila Dana Libochowitzová.

Celý příběh začal v listopadu 2023, kdy si policie v Pardubicích přišla pro 19 lidí. Šlo o politiky, podnikatele a úředníky magistrátu. Kriminalisté zatýkali lidi, kteří se podle nich podíleli na mnoha různých trestných činech. Jeden z nich se týká stavby městského parkovacího domu vedle enteria areny. Stavbu pro město zajišťoval Rozvojový fond. A právě značnou část tehdejšího představenstva firmy patřící radnici policisté obvinili z toho, že se pokusila ovlivnit výběrové řízení na stavitele „parkhausu“.

Rychlé vyhození ze všech funkcí nebo rezignace se tak týkaly tehdejšího šéfa představenstva městské společnosti Pavla Nevečeřala, místopředsedy pověřeného řízením společnosti Michala Drenka a člena představenstva a primátora Pardubic Martina Charváta. Tehdejšího primátora předsednictvo hnutí ANO na svém mimořádném zasedání vyloučilo den po razii. Pár dní nato rezignoval na všechny své funkce.

Soud chyboval v pardubické korupční kauze, dohody o vině a trestu ale platí

Policie obvinila i jeho náměstkyni Helenu Dvořáčkovou (dříve ANO a SPD), která byla projektovou manažerku stavby a členkou dozorčí rady fondu. Poslední dva jmenovaní dokonce na několik týdnů putovali do vazby.

Vítěze soutěže firmu Porr chtěli podle policejního spisu vyřadit tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a Porr začal parkovací dům stavět.

3. února 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Policie uzavřela estakádu na Vysočanské, nález u zastávky zkoumá pyrotechnik

Policisté obousměrně uzavřeli estakádu na Vysočanské ulici v Praze 9, která spojuje Prosek a Vysočany. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny. Předmět zkoumá pyrotechnik....

1. října 2025  11:52,  aktualizováno  12:38

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražská tramvaj 52T táhla havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

1. října 2025  12:31

Archeoskanzen v Modré nabídne v sobotu ochutnávku medu a medoviny

Archeoskanzen v Modré na Uherskohradišťsku nabídne v sobotu 4. října ochutnávku medu a medoviny. Akce nazvaná Den medu a medoviny se tam uskuteční...

1. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

30. září 2025  14:03,  aktualizováno  1.10 12:30

Slavia pojišťovna Robinson Trentino – nový tým dálkového běžeckého lyžování

1. října 2025  12:26

V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu

Třetí nejvyšší obytný dům v České republice plánují postavit v Plzni jen kousek od zdejší Techmanie. Projekt pojmenovaný Sisters budou tvořit dvě vedle sebe stojící věžovité budovy spojené proskleným...

1. října 2025  12:22

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:42,  aktualizováno  12:21

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku vyvolává kritiku

Chystané osamostatnění Muzea krajky ve Vamberku (MKV), které je součástí krajského Muzea a galerie Orlických hor (MGOH) v Rychnově nad Kněžnou, kritizují...

1. října 2025  10:43

Doprava na zavolání bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců

Takzvaná poptávková doprava bude v Moravské Třebové pokračovat dalších 12 měsíců. Mikrobus na zavolání nazvaný TřeBus začal ve městě a jeho připojených částech...

1. října 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

V Ostravě se otevřela curlingová hala za osm milionů korun

V Ostravě se dnes otevřela curlingová hala za osm milionů korun. Vznikla v prvním patře nového sportovního centra v ostravské části Radvanice. Olympijský sport...

1. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Zámek v Novém Městě láká na přednášku o rodu rytířů i prohlídku hodin

O podnikatelích, šlechticích a mecenáších z rodu Bartoňů z Dobenína bude přednášet Martin Tesař ve čtvrtek 2. října od 17 hodin ve Velkém sále jejich zámku v Novém Městě nad Metují na Náchodsku....

1. října 2025  12:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.