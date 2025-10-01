V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Kauza souvisí s výběrem dodavatele na stavbu pardubického parkovacího domu a následným ovlivňováním výběru technického dozoru investora.
„Obvinění se podle našich závěrů měli snažit vyloučit jednoho uchazeče o veřejnou zakázku ze zadávacího řízení na stavbu parkovacího domu a zároveň se měli snažit zvýhodnit jiného uchazeče,“ sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.
„V druhém případě - výběru technického dozoru - měli neoprávněně vyloučit dva uchazeče, kteří měli být levnější než následně vybraný technický dozor, čímž měla být poškozena společnost Rozvojový fond Pardubice o částku ve výši 627 990 korun,“ pokračoval.
Všechny obviněné stíhá policie na svobodě. O podání obžaloby bude rozhodovat Okresní státní zastupitelství v Pardubicích.
Právnička bývalého primátora Martina Charváta serveru iDNES.cz uvedla, že o návrhu obžaloby nic neví. „Obhajoba nebyla vyrozuměna o návrhu NCOZ na podání obžaloby. Vzhledem k načasování zveřejnění této informace je patrné, že je dána souvislost s nadcházejícími volbami. Naše stanovisko k věci setrvává, můj klient se nedopustil ničeho protiprávního a celý policejní proces považuje vůči své osobě za politický exces. Jeho nevinu budeme aktivně v navazujícím řízení prokazovat,“ sdělila Dana Libochowitzová.
Celý příběh začal v listopadu 2023, kdy si policie v Pardubicích přišla pro 19 lidí. Šlo o politiky, podnikatele a úředníky magistrátu. Kriminalisté zatýkali lidi, kteří se podle nich podíleli na mnoha různých trestných činech. Jeden z nich se týká stavby městského parkovacího domu vedle enteria areny. Stavbu pro město zajišťoval Rozvojový fond. A právě značnou část tehdejšího představenstva firmy patřící radnici policisté obvinili z toho, že se pokusila ovlivnit výběrové řízení na stavitele „parkhausu“.
Rychlé vyhození ze všech funkcí nebo rezignace se tak týkaly tehdejšího šéfa představenstva městské společnosti Pavla Nevečeřala, místopředsedy pověřeného řízením společnosti Michala Drenka a člena představenstva a primátora Pardubic Martina Charváta. Tehdejšího primátora předsednictvo hnutí ANO na svém mimořádném zasedání vyloučilo den po razii. Pár dní nato rezignoval na všechny své funkce.
Policie obvinila i jeho náměstkyni Helenu Dvořáčkovou (dříve ANO a SPD), která byla projektovou manažerku stavby a členkou dozorčí rady fondu. Poslední dva jmenovaní dokonce na několik týdnů putovali do vazby.
Vítěze soutěže firmu Porr chtěli podle policejního spisu vyřadit tím, že si dali zpracovat znalecký posudek, který měl dokázat, že slíbená doba výstavby je nereálně krátká. Posudek to nepotvrdil a Porr začal parkovací dům stavět.
