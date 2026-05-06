Policie pátrá po seniorovi z Chrudimska, pohřešovaný je od pondělí

Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam, uvedla policie na facebooku.
Pohřešovaný Jan Kachlík je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu a světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl.
Muž je pohřešovaný od pondělí od 21:00. Z domu v obci Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu. Policisté po muži bezúspěšně pátrají. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158.