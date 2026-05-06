Policie pátrá po seniorovi z Chrudimska, pohřešovaný je od pondělí

Policisté hledají pětaosmdesátiletého seniora z Chrudimska. Rodina ho viděla naposledy v pondělí večer. Z domu odešel bez mobilního telefonu a nikdo neví kam, uvedla policie na facebooku. Podle mluvčího policie Jihomoravského kraje Pavla Švába pohřešovaný zřejmě dojel vlakem na brněnské hlavní nádraží.
Pohřešovaný Jan Kachlík je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu a světlé vlasy. Pravděpodobně má u sebe vycházkovou hůl.
Muž je pohřešovaný od pondělí od 21:00. Z domu v obci Rozhovice na Chrudimsku odešel bez mobilního telefonu. Policisté po muži bezúspěšně pátrají. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158.