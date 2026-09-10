Policie pátrá po seniorovi ze Žumberka, odjel na kole a nevrátil se

Policie pátrá po osmasedmdesátiletém muži ze Žumberka na Chrudimsku, který dnes ráno odjel z domu na trekovém jízdním kole a dosud se nevrátil. Rodina jeho zmizení oznámila krátce před 14:00. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.
Senior podle policie odjel kolem 08:00 na trekovém kole značky Author modrostříbrné barvy. Je vysoký 187 centimetrů, má střední postavu, modré oči a rovné šedé vlasy. Na sobě měl patrně šedé tričko, šedý svetr do pasu a modrošedé montérkové kalhoty.
Policie žádá případné svědky, kteří muže nebo jeho jízdní kolo spatřili, aby zavolali na linku 158.