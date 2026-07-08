Policie pátrá po vězni, který odešel z pracoviště v Pardubicích

Policie pátrá po vězni, který odešel v úterý večer z nestřeženého pracoviště v Pardubicích. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a odpykává si trest v pardubické věznici, uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.
Muž měří asi 168 centimetrů, je hubený, má krátké černé vlasy a na tváři strniště. Na sobě měl naposledy černé montérky a šedou blůzu. Má tetování na hrudníku, pravém nadloktí i předloktí, na hřbetu levé ruky a na pravém i levém lýtku. Policie prosí svědky, aby se ozvali na linku 158.
Pardubické zařízení je typem věznice s ostrahou. Do roku 2004 to byla i ženská věznice. V pardubické věznici jsou lidé, které soud odsoudil na více než tři roky nebo mají opakovanou trestní minulost.