Okresní soud v Pardubicích dnes poslal do vazby cizince, který je obviněný z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Na síti X o tom informovala policie. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už celkem osm lidí.
Soud podle policie přijal všechny tři důvody vazebního stíhání. Podobně jako u předešlých zadržených tedy vazbu uvalil kvůli tomu, aby obviněný neutekl, neovlivňoval svědky či spoluobviněné a nepokračoval v trestné činnosti
Policisté zatím posledního podezřelého zadrželi ve středu, obvinili ho z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Návrh na vazbu podal žalobce dnes.
Podle dosavadních informací zadrželi kriminalisté v Česku a dalších zemích kvůli teroristickému útoku na pardubickou zbrojovku 11 lidí. Tři zadržení zůstávají v Polsku, ostatní jsou v ČR.
Ve výrobní hale zbrojovky LPP Holding v Pardubicích hořelo 20. března. K požáru, který způsobil škody za stovky milionů korun, se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael.
Před budovu soudu dnes přišly zadrženého člověka podpořit tři dívky, jedna z nich měla palestinský šátek a jedna transparent s požadavkem na osvobození "všech vězňů a Palestiny".
LPP Holding před několika lety oznámil záměr vyrábět a vyvíjet v Pardubicích drony ve spolupráci s izraelskou společností Elbit Systems. Podle zbrojovky však spolupráce nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií prověřují také možnost takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy deklarovaná skupina může sloužit jako krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.