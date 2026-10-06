Policie: Tříčlenný gang kradl bagry a traktory v Pardubickém kraji a na Vysočině

Policie zadržela tři lidi, kteří podle ní kradli pracovní stroje v Pardubickém kraji a na Vysočině. Odcizené bagry, traktory a další stavební techniku následně upravovali a prodávali v Česku a na Slovensku. Odcizili a upravili deset strojů a způsobili škodu zhruba čtyři miliony korun. Hrozí jim dva až osm let vězení, uvedla dnes policejní mluvčí Dita Holečková.
Při akci s krycím názvem Béďa kriminalisté zadrželi jednoho Čecha a dva cizince. Obvinili je z krádeže a legalizace výnosů z trestné činnosti. Pětatřicetiletý cizinec je stíhán vazebně, šestatřicetiletá cizinka je stíhána na svobodě. Sedmačtyřicetiletého Čecha policie obvinila z legalizace výnosů z trestné činnosti.
Krádeže se podle policie odehrávaly v Pardubickém kraji a na Vysočině. Pachatelé podle kriminalistů používali noční vidění, rušičky GPS a vysílačky. Po krádeži stroje ukryli a upravili tak, aby jej původní majitel nemohl snadno identifikovat. Policie uvedla, že skupina postupovala sofistikovaně a zanechávala minimum stop.
Kriminalistům se podařilo zajistit čtyři pracovní stroje v hodnotě přes jeden milion korun, které následně vrátili jejich majitelům. Celková škoda podle policie činí čtyři miliony korun. Pokud budou všichni tři obvinění pravomocně odsouzeni, hrozí jim podle policie dva až osm let vězení.