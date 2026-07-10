Policie už více než měsíc pátrá po 95letém seniorovi z Pardubic

Ani více než měsíc poté, co vyhlásila pátrání, policie nenalezla 95letého seniora z pardubických Polabin. Hledat jej začala 8. června, rodina jej naposledy viděla koncem května. Pátrání je stále takzvaně živé, proto k němu policisté nechtějí zveřejňovat příliš informací, uvedla dnes na dotaz ČTK mluvčí krajské policie Markéta Janovská.
Dosud se uskutečnily se dvě pátrací akce, a to v místě seniorova bydliště a v okolí chaty, kterou pohřešovaný užíval. Policie také prošetřila řadu lidí a při pátrání se zaměřila například na nemocnice.
Hledaný Vladimír Zych by měl být vitální, netrpí žádnou nakažlivou nemocí, ale užívá léky. Je samotář a rád chodí na procházky po Pardubicích. Dříve jezdil autobusem nebo vlakem na chatu v Trhové Kamenici. Informace o tom, co by mohl mít na sobě, policie nemá. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho mobilní telefon je nedostupný.
Policie vyzvala veřejnost, aby informace o jeho pohybu za poslední dny oznámila na linku 158. Policie původně vyhlásila běžné pátrání, později ho změnila na režim osoba v ohrožení. Ten se uplatňuje v případech, kdy může být v ohrožení život nebo zdraví pohřešovaného dítěte nebo seniora.