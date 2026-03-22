Policie v Pardubicích ukončila ohledání požářiště zbrojařské firmy LPP Holding

Kriminalisté dnes ráno v Pardubicích ukončili ohledání v pátek shořelé haly a požárem zasažené budovy zbrojařské společnosti LPP Holding. Objekt policie předala zpět majiteli. ČTK to řekl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Původně policie mínila, že ohledání místa činu zabere několik dní. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. Pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru, ve všech s podezřením na úmyslné zavinění.
"Ohledání místa činu a požářiště skončilo. Objekt jsme dnes dopoledne předali majiteli. Vyšetřování dál pokračuje," uvedl Bocán. S rozebíráním trosek na požářišti kriminalistům pomáhali hasiči s pásovým bagrem.
Na prověřování okolností požáru se mimo jiné podílí kriminalistický ústav, experti z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK). Na vyšetřování také spolupracují Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství.
Policie dnes odpoledne na síti X požádala média, aby respektovala neveřejnost trestního řízení. "Medializace jakýchkoliv více či méně ověřených informací, ve snaze o exkluzivitu, je v tuto chvíli reálně způsobilá ohrozit dopadení všech pachatelů, což není v zájmu bezpečnosti ČR," uvedla policie. Doplnila, že tento druh útoku není v Česku obvyklý a že na objasnění případu intenzivně pracuje.
Požár vypukl v pátek ráno v Dělnické ulici, kde je průmyslová zóna. Shořela skladovací hala, oheň zasáhl i vedle stojící administrativní budovu. Požár hasiči uhasili v pátek odpoledne, obešel se bez zranění. Škoda zatím nebyla stanovena.
V napadených objektech podle sobotního vyjádření mluvčí LPP Holdingu Martiny Tauberové bylo zázemí administrativy a komponent pro optoelektronické přístroje. Výrobu společnosti jako celku událost podle ní zásadně neovlivnila a výroba pokračuje v rámci ostatních kapacit. Holding vyrábí kromě jiného také drony pro Ukrajinu.
Firma také v sobotu odmítla páteční tvrzení premiéra Andreje Babiše (ANO), že objekt nebyl dostatečně zabezpečený. Areál byl chráněn standardními i nadstandardními bezpečnostními prvky v souladu s platnou legislativou, uvedla na dotaz ČTK Tauberová. Útok podle ní svou povahou odpovídá organizovanému teroristickému aktu, proti němuž soukromé subjekty nemají k dispozici odpovídající právní ani technické prostředky.
K požáru se podle serveru Aktuálně.cz přihlásila skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. Na síti X bylo v pátek zveřejněno video, které údajně založení požáru zachycuje. LPP Holding před několika lety oznámila, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale nikdy nezačala. Tauberová ČTK v sobotu potvrdila, že v Pardubicích neprobíhala žádná výroba ani projekty spojené s firmou Elbit Systems.
Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.