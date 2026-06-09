Policisté od pondělí pátrají po 95letém muži z pardubických Polabin

Policisté od pondělí pátrají po pětadevadesátiletém muži z pardubických Polabin. Rodina seniora naposledy viděla v neděli 31. května u něj doma. Policie vyzvala veřejnost, aby informace o jeho pohybu za posledních osm dní oznámila na linku 158.
Hledaný senior by měl být vitální, s ničím se neléčí. Je samotář a rád chodí na procházky po Pardubicích. Dříve jezdil autobusem nebo vlakem na chatu v Trhové Kamenici. Informace o tom, co by mohl mít na sobě, policie nemá. Jeho mobilní telefon je nedostupný.