Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou

  19:22
Policisté vpodvečer zasahovali v hotelu v Pardubicích, kde podnapilý cizinec vyhrožoval střelbou. Muže jsme na místě zadrželi a podle dostupných informací již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Nyní probíhají úkony trestního řízení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Město Mariánské Lázně směnilo lázeňské objekty za služebnost minerálkovodů

ilustrační snímek

Mariánské Lázně dojednaly směnu tří lázeňských míst ve městě, kolonády Ferdinandova pramene a pavilonů Rudolfova a Lesního pramene se soukromou společností...

28. prosince 2025  17:18,  aktualizováno  17:18

U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se zranilo osm...

Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se v neděli odpoledne zranilo osm lidí, z toho jedna osoba utrpěla zranění vážná. K vyproštění museli hasiči použít hydraulické...

28. prosince 2025  18:32

U Havlíčkova Brodu dnes srazil vlak muže, zraněním podlehl

ilustrační snímek

U Havlíčkova Brodu dnes odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. ČTK...

28. prosince 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Olomoucká arcidiecéze zahájila projekt Propojení, má proměnit fungování farností

ilustrační snímek

Olomoucká arcidiecéze dnes spustila projekt Propojení, jehož smyslem je proměna fungování farností a posílení spolupráce kněží a laiků v reakci na klesající...

28. prosince 2025  16:24,  aktualizováno  16:24

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel

U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, silnice je...

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...

28. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  17:55

Po nehodě nákladního a osobního auta u Bystřice na Benešovsku zemřel spolujezdec

ilustrační snímek

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se dnes odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným...

28. prosince 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

U Havlíčkova Brodu dnes srazil vlak muže, zraněním podlehl

ilustrační snímek

U Havlíčkova Brodu dnes odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. ČTK...

28. prosince 2025  16:10,  aktualizováno  16:10

Po nehodě nákladního a osobního auta u Bystřice na Benešovsku dva těžce zranění

ilustrační snímek

Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se dnes odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Řidičku a spolujezdce s vážnými zraněními přepravily do...

28. prosince 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Klášterní hudební slavnosti připomenou příští rok hudební velikány,oslaví 20 let

ilustrační snímek

Výročí velkých hudebních osobností příští rok během svých koncertů připomene hudební festival Klášterní hudební slavnosti, který se každoročně pořádá na...

28. prosince 2025  15:44,  aktualizováno  15:44

Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté

Agresivní virus. Pokud se objeví v chovu ptačí chřipka, je třeba utratit i...

Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v...

28. prosince 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Jízda historických vozů připomněla 84.výročí seskoku parašutistů do protektorátu

JĂ­zda historickĂ˝ch vozĹŻ pĹ™ipomnÄ›la 84.vĂ˝roÄŤĂ­ seskoku paraĹˇutistĹŻ do protektorĂˇtu

Jízda historických vozidel dnes v Pardubickém a Středočeském kraji připomněla letošní 84. výročí seskoku výsadků Anthropoid, Silver A a Silver B do...

28. prosince 2025  15:16,  aktualizováno  15:16

