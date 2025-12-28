PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI....
Policisté zasahovali v hotelu v Pardubicích. Muž na místě vyhrožoval střelbou
Vaše fotky z Prahy
28.12.2025 20:09
28.12.2025 20:01
28.12.2025 15:11
28.12.2025 11:13
27.12.2025 23:18
27.12.2025 23:17
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...
Město Mariánské Lázně směnilo lázeňské objekty za služebnost minerálkovodů
Mariánské Lázně dojednaly směnu tří lázeňských míst ve městě, kolonády Ferdinandova pramene a pavilonů Rudolfova a Lesního pramene se soukromou společností...
U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná
Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se v neděli odpoledne zranilo osm lidí, z toho jedna osoba utrpěla zranění vážná. K vyproštění museli hasiči použít hydraulické...
U Havlíčkova Brodu dnes srazil vlak muže, zraněním podlehl
U Havlíčkova Brodu dnes odpoledne srazil vlak muže, zraněním podlehl. Neštěstí se stalo na železničním přejezdu ve vsi Mírovka. Okolnosti policie zjišťuje. ČTK...
Olomoucká arcidiecéze zahájila projekt Propojení, má proměnit fungování farností
Olomoucká arcidiecéze dnes spustila projekt Propojení, jehož smyslem je proměna fungování farností a posílení spolupráce kněží a laiků v reakci na klesající...
U Bystřice na Benešovsku se srazilo osobní a nákladní auto, jeden člověk zemřel
Na silnici I/3 u Bystřice na Benešovsku se v neděli odpoledne čelně srazilo nákladní a osobní auto. Spolujezdec z osobního auta zraněním podlehl, řidičku s vážným zraněním přepravil do nemocnice...
Klášterní hudební slavnosti připomenou příští rok hudební velikány,oslaví 20 let
Výročí velkých hudebních osobností příští rok během svých koncertů připomene hudební festival Klášterní hudební slavnosti, který se každoročně pořádá na...
Ptačí chřipka na Havlíčkobrodsku udeřila v dalším chovu, letos už pojedenácté
Ptačí chřipka postihla další hospodářství společnosti Xaverov v Habrech na Havlíčkobrodsku. Tento rok jde v Česku o jedenácté ohnisko nákazy. Odborníci už minulé úterý utratili 35 tisíc slepic v...
Jízda historických vozů připomněla 84.výročí seskoku parašutistů do protektorátu
Jízda historických vozidel dnes v Pardubickém a Středočeském kraji připomněla letošní 84. výročí seskoku výsadků Anthropoid, Silver A a Silver B do...