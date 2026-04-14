Polička dokončuje výběrové řízení na modernizaci plaveckého bazénu

Město Polička na Svitavsku se zpožděním dokončuje výběrové řízení na modernizaci plaveckého bazénu za 85 milionů korun. Přípravy se zdržely kvůli projektové dokumentaci, kterou projektant odevzdal se zpožděním. Radnice teď doufá, že v létě začnou stavební práce. ČTK to řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).
"Měli jsme obrovské zpoždění, asi 14 měsíců, už to vyvolávalo nervozitu na zastupitelstvu. V květnu končí výběrové řízení. Někdy v červnu, nejpozději v červenci bazén zavřeme," řekl Martinů.
Město dá stavební firmě čas do konce léta příštího roku, aby mohlo bazén na podzimní sezonu v modernizované podobě zase otevřít. V létě budou mít lidé k dispozici venkovní koupaliště.
"Máme schválený záměr v zastupitelstvu na 85 milionů korun. Věříme, že práce vysoutěžíme pod touto částkou, jinak bychom museli svolat zastupitele a poradit se, jestli investici zvýšíme," řekl starosta.
Bazén město otevřelo v roce 1977. V budově je 25 metrů dlouhý bazén s třímetrovým skokanským můstkem, fitcentrum, finská sauna, tobogan a od roku 2018 vířivka. Objekt už má opravenou střechu, fasádu a zateplení, ale vnitřní rozvody jsou původní.
Plánovaná rekonstrukce zahrnuje nové inženýrské sítě, vzduchotechniku a bufet, v mokré zóně přibude Kneippův chodník a parní sauna. Kachlíkový bazén nahradí nerezová vana, která má delší životnost a lépe se udržuje. Přibude výtah a dispozice šaten budou společné pro všechny návštěvníky. Obvyklá roční návštěvnost bazénu je okolo 18.000 lidí.