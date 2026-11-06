Polička má stejného starostu pošesté, v čele Vysokého Mýta je nově Jiří Junek

Šesté funkční období má před sebou starosta Poličky na Svitavsku Jaroslav Martinů (ODS), jehož strana získala třetinu mandátů. Koalice má v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu 14 křesel, řekla dnes ČTK mluvčí Poličky Naděžda Šauerová. Naopak ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku nastala ve vedení města změna, Jiří Junek (Mladé Mýto) vystřídal na postu starosty Františka Jiraského (Nestraníci).
Polička bude mít dva neuvolněné místostarosty, kteří budou placeni jen částečně. Zastupitelé jimi zvolili Pavla Štefku a Libora Jelínka (oba ANO). V radě města kromě starosty a místostarostů zasednou ještě Josef Baláš (KDU-ČSL), Martin Plšek (ODS), Jiří Toman (ODS) a Radim Totušek (ANO).
Volby v Poličce vyhrála ODS, která získala sedm z 21 zastupitelů. Hnutí ANO bude mít pět mandátů, stejně jako sdružení Otvírání Poličky. Po dvou křeslech obsadí zástupci uskupení Pro Poličku a KDU-ČSL.
Martinů patří k politickým veteránům ODS. Starostou města byl již pětkrát, jednou zastával funkci místostarosty. Dvakrát byl za občanské demokraty poslancem, dvě funkční období byl rovněž zastupitelem Pardubického kraje.
Ve Vysokém Mýtě nahradil Jiří Junek v čele radnice Františka Jiraského, který byl zvolen uvolněným místostarostou, který pracuje na plný úvazek a pobírá plný plat. V sedmičlenné radě města budou působit také Jan Dušek a Ladislav Hameder (oba Mladé Mýto), Petr Klofanda (Nestraníci), Jan Lipavský (Patrioti pro VM) a Šárka Vlčková (Volba pro město).
Uskupení Mladé Mýto letos kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale preferenční hlasy ho vynesly na první místo. Vítěz voleb složil koalici s Nestraníky, Volbou pro město a Patrioty pro VM. V jedenadvacetičlenném zastupitelstvu mají 15 mandátů.