Polička na Svitavsku přeměňuje zemědělský areál na výrobnu dřeva a kompostárnu

Město Polička na Svitavsku zřizuje za čtyři miliony korun výrobnu palivového dřeva a kompostárnu v opuštěném zemědělském areálu v Dolním Předměstí. Část zchátralého areálu ze 60. let minulého století získala soukromá firma, která tam postaví stavební halu. ČTK to řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).
Areál město získalo směnou pozemků. "Byl v dezolátním stavu, vstal z mrtvých. Po tolika letech to působilo opravdu nedůstojně a člověk se na to už ani nemohl dívat," řekl starosta.
Dva bývalé kravíny koupila stavební skupina Swietelsky. Staré budovy zbourala a plánuje místo nich vybudovat stavební halu. "Mají to v plánu dokončit do konce roku," řekl starosta.
Bývalou část areálu pro chov prasat město využilo pro výrobu palivového dříví. Objekt je konstrukčně v dobrém stavu, ale má ještě původní opláštění s obsahem azbestu, které bude muset stavební firma ekologicky zlikvidovat. Bude také potřeba udělat nové podlahy.
V další části areálu bude kompostárna. "Vzniká místo bývalého betonového hnojiště. Bude zpracovávat odpad ze zahrad a městskou zeleň," řekl starosta.