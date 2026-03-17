Polička odhalí poslední tři z 33 kamenů zmizelých

Polička na Svitavsku připravuje na 26. března odhalení posledních tří kamenů zmizelých na památku židovských obyvatel města odvlečených nacisty za druhé světové války. Takzvané Stolpersteine přibydou ve dvou ulicích. Následovat bude pietní akt u nového pomníku obětem holocaustu na centrálním hřbitově, uvedla v tiskové zprávě Tereza Hladká z Městského muzea a galerie Polička.
"Město Polička se rozhodlo postupně vzdát úctu položením kamenů 33 bývalým židovským spoluobčanům, kteří se už z koncentračních táborů do Poličky nikdy nevrátili. Celkem již bylo v letech 2022 až 2025 v poličských ulicích odhaleno 30 kamenů," uvedla Hladká.
Poslední tří kameny zmizelých se objeví v Šaffově ulici před domem čp. 91 za Arnošta Ostrého a před domem čp. 218 ve Střítežské ulici za dva členy rodiny Beranovy, otce a syna Emanuela a Viléma. S osudy jednotlivců i jejich rodin seznámí na obou zastaveních ředitelka muzea Pavla Juklová. Modlitby za oběti pronese kantor Federace židovských obcí Daniel Vaněk, vokální kvarteto ZEVL z Nového Města na Moravě zazpívá několik hebrejských písní.
Kameny zmizelých, německy Stolpersteine, doslova kameny, o které je třeba klopýtnout, jsou dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, jež mají připomínat osudy lidí zavražděných v koncentračních táborech. Každý kámen připomíná jednu konkrétní osobu prostřednictvím textu na mosazné destičce, kde je uvedeno jméno, datum narození a úmrtí a místo transportu dané oběti.
Po odhalení kamenů bude následovat pietní akt na centrálním hřbitově v Poličce s odhalením nového pomníku obětem holocaustu. Zúčastní se i jeho autor Jiří Lammel. Na závěr připomínkové akce se uskuteční v muzeu přednáška a beseda pro širší veřejnost s Jaroslavem Achabem Haidlerem, v níž uznávaný hebraista a celoživotní dokumentátor židovských hřbitovů a pomníků promluví nejen o poličském židovském hřbitově.