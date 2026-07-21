Polička připravuje poldr proti záplavám z Bílého potoka

Město Polička na Svitavsku připravuje stavbu poldru, který ochrání město i přilehlé údolí před záplavami z Bílého potoka. Radnice začíná jednat s vlastníky pozemků, které bude pro stavbu potřebovat. Nabídne jim odkup, směnu nebo požádá o souhlas s využitím jejich půdy. ČTK to řekl starosta Jaroslav Martinů (ODS).
"Vlastníkům pozemků posíláme oznámení s nabídkou výkupu, směny nebo souhlasu s jejich využitím. Při směně nabízíme za jeden metr čtvereční pozemku dva metry jiné půdy. Odhadní kupní cena by se měla pohybovat do 100 korun za metr čtvereční," řekl Martinů.
Město počítá s tím, že jednání s vlastníky pozemků nemusí být jednoduchá. Podle něj mohou mít zemědělci k půdě silný vztah, například kvůli rodinné historii nebo dlouhodobému hospodaření. Jejich reakce proto mohou být různé.
"Řešili jsme už řadu podobných velkých témat a samozřejmě očekáváme komplikace. Nemůžeme ani říct, že se záměr určitě podaří uskutečnit. Musíme ale začít jednat. Bude to určitě běh na dlouhou trať," řekl starosta.
Náklady na stavbu ani způsob financování zatím nejsou definitivně stanovené, město chce na projekt získat také státní dotaci. U poldru se využití pozemků nezmění úplně. Zůstanou zemědělskou půdou a běžně se na nich hospodaří. Město ale bude potřebovat koupit pozemky pro stavbu hráze.
Poldr je součástí opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině a posílení protipovodňové ochrany Poličky. Přispět má také k ochraně obcí ležících níže po toku Bílého potoka. Hráz bude dlouhá 375 metrů a vysoká 4,79 metru, při povodni dokáže zadržet až 85.454 metrů krychlových vody. Součástí celého projektu je stavba sypané hráze, úprava koryta i přeložky inženýrských sítí.
Hráz přehradí údolí Bílého potoka a umožní při povodních zadržet větší množství vody. Na její stavbu bude využita zemina přímo z okolí, což omezí nákladní dopravu při stavebních pracích. Poldr bude vybaven zařízením, které zajistí bezpečný odtok vody i při zvýšených průtocích. Po dokončení stavby se počítá také s úpravou okolní krajiny, zatravněním a výsadbou původních dřevin.