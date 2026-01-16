„Naštěstí přišla jedna nabídka. Cena je bezmála 65 milionů korun bez DPH. Jsme spokojeni,“ řekl starosta Poličky Jaroslav Martinů z ODS. Cena nemohla být vyšší. „Měli jsme usnesení zastupitelstva, že finanční rámec je 65 milionů korun bez DPH,“ dodal starosta.
Vybraná firma objekt opláští a hlavně opraví střechu, aby její nosnost odpovídala normám. Když se před dvaceti lety zřítila střecha stadionu v Humpolci, ukázalo se, že střecha stadionu v Poličce má příliš nízkou nosnost. Pokud v Poličce vydatněji zasněží, správa sportoviště musí ze střechy sníh odklidit.
Stavbaři tak doplní střechu o další vazníky a vyztuží nosné konstrukce pro zlepšení únosnosti. Město plánuje i druhou etapu, chce pořídit vzduchotechniku, která by odsávala vlhkost a udržovala potřebnou teplotu.