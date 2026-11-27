Několik posledních let historického bádání přineslo nové informace, které podporují snahu přemístit pomník rudoarmějce z náměstí Republiky v Pardubicích. Výzkumy ukazují, že poválečný obraz osvobození regionu vytvořený komunistickou propagandou neodpovídá tomu, co historici zjistili. ČTK to řekl ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich. Debatu opět rozpoutalo vyjádření nového vedení pardubické radnice, které plánuje přestěhovat sousoší s rudoarmějcem z roku 1957 na jiné místo.
"V mezičase se prokázalo, že původně šlo o pomník J. V. Stalinovi a do podoby pomníku osvobození a obětí války byl upraven pouze jako z nouze ctnost. To samo o sobě dramaticky mění pohled na věc, protože nešlo o primární snahu tehdejších generací uctít osvoboditele Československa," uvedl Grulich.
Historici Muzea východních Čech v Hradci Králové a Vojenského historického ústavu Praha se při několikaletém výzkumu zaměřili na okolnosti kapitulace a ústupu nacistických vojsk. Konec války v květnu 1945 urychlila také americká Velichovská mise, která přiměla německé velení ke změně postupu. Místo původně plánovaných tvrdých ústupových bojů, které měly trvat až do 18. května, dostala německá vojska rozkaz k okamžitému stažení. Rudá armáda tak často vstupovala do míst, odkud se okupanti již stáhli.
To podle Grulicha definitivně boří původní narativy komunistické éry o roli Rudé armády jako osvoboditelky východních Čech. Grulich podporuje přemístění pardubického pomníku z veřejného prostranství, protože podle něj v tomto případě nejde o politicky motivované boření památek, ale o odstranění symbolu, který zkresloval dějiny a posiloval vliv totalitních ideologií.
"Že byly Pardubice a Hradec Králové Rudou armádou obsazeny až 10. května 1945, se všeobecně ví. Teprve nyní nám však vyplouvají na povrch konkrétní fakta o tom, kdy, proč a jak okupační branná moc tato města opouštěla. Pomník osvoboditelům v podobě sochy rudoarmějce tedy v lokálním kontextu Pardubic nedává smysl stejně, jako jej nedával již dávno odstraněný sovětský tank v Hradci Králové," řekl Grulich.
Pomník byl původně zamýšlen jako monument se Stalinovou sochou. Teprve po odsouzení jeho kultu osobnosti v roce 1956 byl projekt změněn a původní záměr nahradila podoba pomníku sovětského vojáka, který měl symbolizovat osvobození a oběti druhé světové války.
Rudoarmějec podle ředitele Východočeského muzea Tomáše Libánka nepřipomíná pouze konec druhé světové války, ale také komunistickou propagandu a upevňování sovětského vlivu. Umístění pomníku na náměstí Republiky mělo zároveň demonstrovat nadvládu komunistické moci nad veřejným prostorem.
Podle Libánka je úkolem historiků objasňovat historické souvislosti a symbolický význam pomníků, zatímco o jejich umístění rozhodují politici podle potřeb společnosti. "Pomníky a památníky se totiž do veřejného prostoru dostávají politickým rozhodnutím, a tak z něho zase i odcházejí," uvedl Libánek. Případné přemístění podle něj neznamená přepisování historie, ale přirozenou součást jejího vývoje. Muzeum je připraveno pomník v případě potřeby zdokumentovat a uložit ve svém depozitním areálu v Ohrazenicích, dodal.
Debata o osudu pardubického pomníku rudoarmějce se vede od 90. let, první pokusy o jeho odstranění se objevily v roce 1968. Opětovně se otázka jeho přemístění otevřela v roce 2010 při obnově Tyršových sadů a výrazněji také v letech 2022 a 2025.