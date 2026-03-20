O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jedna z hal, která je tvořená z velké části železnou konstrukcí, byla podle hasičů požárem kompletně zničena.
„V tuto chvíli zasahujeme v administrativní budově, kam se požár rozšířil. Požár máme lokalizovaný,“ dodali po 6. hodině. Ve druhém stupni požárního poplachu na místě zasahuje deset hasičských jednotek.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Skladovací halu oheň zasáhl kompletně. „Ochlazujeme okolní objekty, abychom zabránili šíření požáru na další budovy,“ doplnili hasiči.
Hořící hala je přízemní, sousední administrativní budova třípodlažní, vyplývá z fotografií, které hasiči zveřejnili. Na místě zasahují i policisté, kteří zajišťují okolí požáru. „Na místo míří kriminalisté. V tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí pro obyvatele,“ napsali na sociální síť X.