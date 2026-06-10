Portmoneum v Litomyšli zahájí výstavu o mnohostranném Antonínu Píčovi

V Portmoneu, Museu Josefa Váchala v Litomyšli, ve čtvrtek začne výstava Vášně Antonína Píče, mnohostranné místní osobnosti a přítele Josefa Portmana, Váchalova mecenáše. Věnoval se hudbě, divadlu, malbě a kresbě či esperantu, řekla ČTK Hana Klimešová z muzea. Přesto svět muže mnoha zájmů zůstává dodnes v Litomyšli málo známý.
"Vystavené budou hlavně obrazy v počtu asi dvaceti. K vidění budou i ex libris z jeho sbírky, tedy nejen jeho autorské, ale i od jiných tvůrců, a štočky," uvedla Klimešová. Ze známých českých autorů do Píčovy sbírky patří ex libris od Váchala, výtvarníka a architekta Aloise Meteláka, sochaře Františka Bílka či výtvarníků Františka Koblihy a Václava Rytíře. Další pocházejí ze zahraničí, nejvzdálenější z Austrálie a Jižní Ameriky. K vidění budou i Píčovy osobní předměty, například dopisy a sešitek se slovíčky z esperanta.
Sbírka Antonína Píče po jeho úmrtí v roce 1967 zmizela, zřejmě byla prodána soukromému sběrateli. Rodině ale zůstalo mnoho duplicitních artefaktů.
Antonín Píč byl revidentem, později matrikářem městského úřadu v Litomyšli. Práce mu ale koníčkem nebyla, jeho život ovládly múzy. Byl vynikajícím hudebníkem a také sám skládal. S ochotníky provozoval divadlo, do ruky brával tužku i štětce a ve volných chvílích skicoval nebo maloval. Patrně přátelství s Josefem Portmanem zapříčinilo, že podlehl sběratelství ex libris, a korespondoval s kolegy z celého světa. Sám také občas nějakou knižní značku vyryl. V neposlední řadě se věnoval esperantu, ve kterém zvláště vynikl jeho syn Karel.
Muzeum Portmoneum spisovatele, mystika, řezbáře a filozofa Josefa Váchala bylo otevřeno v roce 1993. Zvenku vcelku nenápadně vyhlížející budova návštěvníky překvapí bohatou až démonickou výmalbou vnitřních prostor a nábytku. Váchal ji vytvořil v letech 1920 až 1924 na zakázku pro svého obdivovatele, litomyšlského tiskaře a sběratele umění Josefa Portmana. Na stěnách domku i nábytku vypodobnil mnoho duchovních a náboženských témat. Z jejich přátelství ale později sešlo, Váchal dokonce v Krvavém románu, ve kterém vzdává poctu brakovému žánru, vytvořil postavu škudlivého hraběte Portmona, jenž přebývá v Portmoneu.
Píč se potkal s Josefem Váchalem při výmalbě Portmonea a celý život opatroval Váchalem malovaný věšák na klíče. Artefakt je na výstavě poprvé představen veřejnosti.