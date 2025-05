Rozhodnutí o ukončení tradice objevného festivalu vysvětluje zakladatel akce Dušan Svíba: „Od nultého ročníku Colour Meetingu uplynulo neuvěřitelných 24 let. Festival si dodnes zachoval svůj rodinný a DIY charakter, ale současně také vyspěl a pozměnil svoji tvář. Vystoupila zde velká část domácí alternativní scény a v posledních letech přijíždějí také světová jména. Ale svět je dnes jiné místo k žití než v roce 2001 a končit se má v nejlepším. Ten čas nastal teď, oslavte tedy poslední ročník festivalu s námi.“

Poslední ročník nebude jen rozloučením, ale především oslavou všeho, co festival za dvě dekády znamenal – pro své návštěvníky, pro hudební scénu i pro město, které se stalo jeho domovem. A protože Colour Meeting vždy stavěl na silné dramaturgii, i letos přináší mimořádně pestrý hudební program.

Zahraniční program: hudba bez hranic

Do Poličky dorazí výrazné osobnosti světové alternativní scény, jejichž koncerty slibují silné zážitky napříč žánry i kontinenty. Z Nigeru přijede Bombino – světově uznávaný kytarista a hlas tuarežského blues, jehož hypnotické riffy propojují saharské kořeny s rockovou energií. Ukandanz přivezou divoký ethio-groove, který mísí tradiční ethiopskou melodiku s explozivní silou punku, funku a noise. Sunda Arc je britský elektronický projekt bratří Nicka a Jordana Smartových, známých také z jazzových formací Mammal Hands a Vega Trails, který mistrovsky propojuje elektroniku s živými nástroji a vytváří zvuk, který je zároveň taneční, dynamický i emotivní. Kanadský hudebník Daniel Romano se svou kapelou The Outfit rozehraje koncertní bouři, v níž se střídá garážový punk, folk, psychedelie a nekompromisní poetika. Na opačném pólu žánrového spektra stojí finské duo Teho., dva virtuózní houslisté, známí také ze skupiny Frigg, kteří boří hranice mezi severskou tradicí, jazzem a moderní skladbou. Z USA přijede Tim Eriksen, zpěvák a multiinstrumentalista, v jehož podání ožívají staré balady i duchovní písně nejstarší americké vokální tradice Sacred Harp. Dále vystoupí Jelena Popržan, charismatická violistka a zpěvačka se srbskými kořeny, která propojuje prvky jazzu, folku a současné vážné hudby s originálními aranžemi a silným ženským hlasem. Z Balkánu také dorazí Dobrila & Dorian duo, dvojice, která přetváří makedonskou lidovou hudbu do podoby citlivé a současné elektronické výpovědi.

Česká a slovenská scéna: silné hlasy a nové podoby alternativy

Domácí a slovenská hudba vždy tvořila nedílnou součást Colour Meetingu a ani letos nebude chybět pestrý výběr projektů, které přinášejí osobitý pohled na současnou alternativní scénu – od poetických písničkářů přes elektronické experimenty až po temnější hudební výpovědi. Co je spojuje? Autenticita a odvaha hledat vlastní cestu.

Dunaj s Janou Vébrovou představí nové album „Mňau“, v němž se syrovost kapely spojuje s emocionální hloubkou a výrazem nové zpěvačky. Vébrová jako nový přítok Dunaje přináší do sestavy svěží proud energie a propojuje minulost s přítomností. Na pódiu se dále ukážou WWW Neurobeat s novým albem „Zasej obojky a sklidíš psy“ a novou podobou svého syrového industriálního zvuku a elektroniky, doplněnou charakteristickými texty Lubomíra Typlta. V Berlíně usazení slovenští Tolstoys propojí psychedelickou melancholii s éterickou lehkostí a triphopovými beaty. Písničkář a básník Cermaque s kapelou nabídne svou osobitou formu angažované poezie. Temnější nálady přinese Poly Noir & The Holy Spirit Smugglers, westernově laděný projekt frontmana kapely Insania, zatímco NIKA zaujme svou emotivní fúzí jazzu a popu. Wolf Lost In The Poem, projekt písničkáře Jana Žambocha v doprovodu bubeníka Pavla Koudelky (Dunaj), promění poezii českých básnířek v křehké i naléhavé hudební obrazy. Speciálním zážitkem bude vystoupení znovu obnovených DVA, jejichž „neexistující pop v neexistujících jazycích“ si našel fanoušky i v zahraničí. Výrazný hlas slovenské alternativy představí sólo vystoupení Lucie Piussi, zpěvačky legendárních Živých kvetů a současných Terrible 2s. A skočný závěr festivalu obstarají „bad boys“ z moravského Slovácka, 12:PIET, kapela, která s nesnesitelnou lehkostí míchá cimbálovku, punk, elektroniku i diskotékový groove.

Víc než jen hudba

Colour Meeting není jen hudební festival – je to prostor pro setkávání, zážitky a odpočinek. Koncerty se tu prolínají s divadly, rozhovory pod lipami u hradeb a dětským tvořením. Nechybí domácí poličská kuchyně, servírovaná na porcelánu, poctivé čepované pivo ani pestrý doprovodný program.

Závěrečný ročník festivalu proběhne 25. a 26. července 2025. Dvoudenní vstupenky jsou v předprodeji za 770 Kč do 31. 5. 2025, poté za 880 Kč.

Více informací a vstupenky: www.colourmeeting.cz