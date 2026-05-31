Postřižiny i Naši furianti. Humor bude v Pardubicích hrát hlavní roli

Gabriela Gregorová
  9:52aktualizováno  9:52
Převážně komediální tituly, současné adaptace klasiky a silné lidské příběhy. Takovou podobu má dramaturgický plán městského divadla v Pardubicích pro novou sezonu.

Východočeské divadlo Pardubice. | foto: Michal Klíma, MAFRA

Ta nynější ještě zdaleka neskončila, již koncem příštího týdne herci naskočí do maratonu plenérových představení, v němž mimo jiné uvedou Erbenovu Kytici, ale i tak už lze vzhlížet k sezoně s pořadovým číslem 117.

„Věřím, že je na co se těšit, setkáme se s prací známých a osvědčených autorů, režisérek a režisérů, ale také osobitých mladých tvůrkyň a tvůrců,“ uvedla šéfdramaturgyně pardubického Východočeského divadla Anna Zindulková Hlaváčková.

Sezonu otevře v říjnu na Malé scéně ve dvoře česká premiéra současné britské adaptace Wildeova románu Obraz Doriana Graye s názvem Dorian.

„Je to poměrně pozoruhodná adaptace, která vznikla před pěti lety ve Velké Británii a nás zaujala tím, že nejde jen po známém příběhu Doriana Graye, ale zabývá se i životem Oscara Wildea a prolíná příběh románu s jeho životním příběhem. Inscenace bude mít zábavný, až kabaretní formát, kde čtyři herci sehrají všechny postavy,“ řekla Anna Zindulková Hlaváčková.

Česká klasika nebude chybět

Další postavy, které tentokrát jistě najdou vděčné diváky, budou okouzlující Maryška, její poněkud upjatý manžel a správce pivovaru Francin a samozřejmě také hlučný Pepin, jehož původně dvoutýdenní návštěva se protáhla na dobu neurčitou, ne-li věčnou... Ty a mnohé další kouzelné figurky známé z humoristické novely Bohumila Hrabala Postřižiny oživí na hlavním jevišti kmenový režisér divadla Petr Novotný.

Další českou klasiku uvede divadlo těsně před Vánocemi, a to Stroupežnického Naše furianty, s podtitulem A kdo je víc. „Rozhodně nepůjde o zaprášený skanzen v krojích, ale o současnou komedii. Naše české furiantství, žabomyší války a soupeření nás totiž provázejí dodnes,“ řekla Zindulková Hlaváčková. Součástí inscenace bude také živá hudba v podání herců, kteří na scéně vytvoří malou hospodskou kapelu.

I po Novém roce zůstane dramaturgie v komediálním žánru, jeviště se totiž promění v Klec bláznů. Akcentuje zejména odvahu žít nikoli podle společenského úzu, ale podle sebe a svých představ.

„S lehkostí, humorem a nadhledem odhaluje pokrytectví společnosti, která ze strachu odmítá vše jiné, cizí a nepoznané. Ale láska, když jí dáme prostor, dokáže otevřít oči i těm nejzatvrzelejším,“ řekla dramaturgyně Jana Pithartová.

Příběh silné ženy

Nebude opět chybět ani autorská hra psaná přímo pro pardubické herce. „Chtěli jsem jako protiváhu k Dorianovi nějaký silný ženský příběh. Autorka a režisérka Viktorie Vášová pro nás napsala hru Sibylla. Jejím předobrazem je skutečná historická postava Maria Sibylla Merian. Dalo by se říct, že to byla první entomoložka a ekoložka. Na sklonku 17. století, kdy hlavním úkolem žen bylo pečovat o domácnost, překvapila svou průbojností. Rozvedla se a dokázala si na vědu i na živobytí vydělat svým uměním,“ řekla Zindulková Hlaváčková.

V plánu je i inspirace Shakespearem, respektive milostný příběh Mámení na motivy jeho hry Jak se vám líbí. Komedii o úniku z reality všedních dní okoření svou hudbou i diskžokej.

Sezonu uzavře americké psychologické drama Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího. „Má velké paralely se současností. Známý příběh obchodního cestujícího Willyho Lohmana dnes v době všeobecného tlaku na výkon, v éře posedlé produktivitou, z níž pramení dluhy fyzické i psychické a nejedno vyhoření, nabývá pravděpodobně ještě větší aktuálnosti,“ dodala Anna Zindulková Hlaváčková.

Své místo budou mít v nové sezoně i cyklus scénických čtení INprojekty a hudebně-literární večery v klubu Poedium.

