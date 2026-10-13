Postřižiny v Pardubicích pohladí po duši, říká dramaturgyně

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v premiéře představení Postřižiny od Bohumila Hrabala. Hledalo nějaký titul, který pohladí po duši a divák u něj pookřeje, řekla dnes novinářům dramaturgyně Jana Pithartová. Text vznikl v adaptaci režiséra Petra Novotného, který do ryze mužského světa připsal ženské postavy.
Režisér Novotný se k Postřižinám vrátil po sedmi letech. Předchozí inscenaci připravoval v Olomouci. Nyní k ní přistoupil jinak, na tři měsíce se ponořil do Hrabalových textů a četl si o jeho životě. Díky tomu vznikla nová podoba příběhu, která zachovává Hrabalův svět, ale zároveň ho otevírá dalším hereckým možnostem.
"V původních Postřižinách jsou všichni chlapi, není tam jediná baba kromě paní doktorové. Jenže v městečku přece nežili samí chlapi, a tak jsem tam přidal holky. Je to strašně zábavné. Vedle Maryšky jsou tam další ženské postavy, každá představuje trochu jiné ženství. Celé je to díky tomu rozvrkočenější a veselejší," uvedl režisér.
Novotný se při přípravě inscenace podrobně zabýval Hrabalovým životem a okolnostmi, za nichž Postřižiny vznikly. Zajímal se o spisovatelovy osobní ztráty a těžké období normalizace, kdy nesměl publikovat.
"Hrabalovi zemřeli čtyři blízcí lidé, poslední z nich maminka. Psal se rok 1970, normalizace byla v největším rozpuku, nesměl vydávat a dvě věci mu šly do stoupy. Byl na tom strašně zle, zůstával jen v Kersku a nechtěl vidět živé lidi. Pak si sedl a zběsile napsal Postřižiny, svou nejkrásnější báseň o kráse života. Když o něm člověk ví víc, snaží se to všechno poctivě dostat na jeviště, tu touhu po krásném životě," řekl režisér.
Novotný připomněl komplikovaný vztah Hrabala s matkou, která na něj jako ochotnická herečka neměla čas. Spisovatel v Postřižinách vytvořil idealizovaný obraz rodinných vztahů a oslavil krásu života.
Postřižiny zachycují život ve středočeském městečku Nymburk, kde Maryška prožívá každodenní radosti i drobné strasti po boku svého manžela, správce pivovaru Francina, a svérázného strýce Pepina.
V hlavní roli Maryšky se představí Eliška Jechová, jejího manžela a správce pivovaru Francina hraje Štěpán Pospíšil a v roli jeho bratra Pepina vystoupí Petr Borovec. Postavu Paní Marie, Maryšku po letech, ztvárňuje Romana Chvalová.
Novotný je rád, že v souboru našel jasného představitele strýce Pepina. Podle režiséra je Borovec vypravěčem i v civilním životě, rád vypráví historky a má v sobě přirozené pábitelství, které je pro tuto postavu typické. "Pepin měl na náhrobku i na parte svou větu: ‚Ten život je k zešílení krásnej. Ne že by byl, ale já ho tak vidím‘. A právě to je pro něj charakteristické," uvedl Novotný.