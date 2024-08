Na Labi v Pardubicích opravují jez, pak přijde na řadu zdymadlo

V Pardubicích už přes rok probíhá nenápadná, ale zajímavá rekonstrukce. Dělníci postupně opravují jez u zdymadla. A jelikož tři části jezu regulují průtok vody řekou, práce jdou poměrně pomalu. Vlastně se dá říct, že každý rok se opraví jen jedno pole.

„Jinou možnost nemáme. Není možné najednou vyřadit z provozu dvě pole. To by mohl být v případě větší vody problém. I proto třeba nepracujeme během zimy a jarního tání,“ uvedl vedoucí projektu Ondřej Vojtíšek.

Tomu se dost ulevilo na konci minulého roku. Dělníci z firmy Metrostav DIZ stačili sezonní práci ukončit doslova pár dní před Vánoci, kdy se přes Labe prohnala jedna z největších povodňových vln za poslední roky. „Tehdy nám to vyšlo tuším o nějakých deset dní. To bylo poměrně štěstí. Kdyby se nám voda přehnala přes uzavřené pole, tak by nám to dost ztížilo a také prodražilo práce,“ uvedl Vojtíšek.

Pardubický jez, který funguje také jako most pro pěší mezi Tyršovými sady a Cihelnou, je rozdělený na pět částí. U pravého břehu je zdymadlo, u levého malá vodní elektrárna. Tři prostřední takzvaná jezová pole pak slouží k samotné regulaci toku. V každém poli je hradící systém – řečeno jednoduše stavidlo, které je složené ze dvou částí – spodní a masivnější je takzvaná tabule a k ní nahoře je přidělaná takzvaná klapka.

A právě tento hradící systém se opravuje. Dělají se nové protikorozní nátěry, mění se těsnění řetězů, kterými se celý systém ovládá. Gallovy řetězy i článkové řetězy jsou dobře vidět i pro kolemjdoucí, kteří jdou přes lávku na pardubickém jezu. Aby bylo možné práce provádět, je potřeba tok řeky přes jezové pole zastavit. Na to se myslelo už při stavbě jezu. Na obou stranách jsou v konstrukci pilířů speciální kapsy.

Jak takové přehrazení toku vypadá, popsal loni pro Český rozhlas vedoucí jezný Stanislav Franc. „K betonovým kapsám se přitáhne plovoucí trámec, který se zasune do té kapsy. Ve dně je drážka a do ní za pomoci potápěčů, kteří to dole rovnají, se opírají hradla. To jsou vlastně velké jekly a jeden vedle druhého se tam naskládá, přes to se dá těsnicí fólie, aby to neprotékalo, a pak se ten prostor, který je chráněný provizorním hrazením, odčerpá,“ uvedl Franc.

Během prací musí dělníci navíc řešit další problém a tím je nepořádek, který po řece na jez připluje a komplikuje jim činnost. I kvůli tomu je na břehu jeřáb, který třeba kmeny stromů odstraňuje. „Toho nepořádku je hlavně po větších deštích skutečně hodně. Jsou to tuny různého odpadu,“ uvedl Vojtíšek, podle kterého jde stavba za desítky milionů podle plánu a měla by být hotová příští rok v listopadu.

Arnošt v nesnázích

Ovšem to nemusí být poslední větší projekt na jezu. Povodí Labe už poměrně dlouho uvažuje o tom, že nechá opravit plavební komoru. A ta je přitom důležitá pro výletní loď Arnošt, kterou provozuje pardubický dopravní podnik.

„Když se zvedá hladina řeky, tak máme takovou nepsanou dohodu s povodím Labe, že Arnošta schováváme právě do plavební komory. A samozřejmě nám zdymadlo umožňuje jízdy směrem na Kunětice. Oprava by nám tak dost komplikovala život,“ uvedl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Začátek prací by byl o to smutnější, že poslední tři sezony Arnošt po Labi nejezdí. Od jara 2022 se totiž opravuje a přestavuje. Na hladinu by se měl vrátit až letos koncem roku a první výletní jízdy jsou plánované na jaro 2025.

„Doufám, že ještě příští sezonu normálně zvládneme. Povodí Labe opravu plavební komory už několikrát odsunulo, nyní se mluví o roku 2026. Tak uvidíme,“ řekl Pelikán, kterému navíc radost nedělá ani připravovaná stavba nového mostu kapitána Bartoše. Ta zase může zrušit jízdy směrem na Přelouč.

„Pokud by se obě stavby sešly, tak budeme moci jezdit maximálně kolem sídliště Závodu míru, a to nedává úplně smysl. Ale v případě stavby nového mostu věřím, že až na nějaké exponované chvíle, kdy se třeba budou dělat základy pilířů nebo instalovat mostovka, budeme moci projíždět. Bude to o domluvě,“ dodal Pelikán.