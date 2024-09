Řeka v Dolní Moravě odnesla dva mosty, zbývá poslední úniková cesta

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Žádná sláva to není. Morava od rána stoupá. Stojí to za... nechci být sprostý,“ hlásil ráno starosta Dolní Moravy Ladislav Janočko.

Podle něj zatím evakuace horského střediska kvůli rozvodněné řece Moravě nehrozí. Škody však půjdou do milionů. Příval vody z jindy nenápadné říčky odnesl dva mosty na místních komunikacíh. „U Krčmy se propadl pontonový most. Byl postaven jako provizorní kvůli těžkým nákladním autům, která vozí materiál na stavbu čistírny odpadních vod. Druhý most odnesla voda nedaleko K-S5 (Pěchotní vojenský bunkr U Potoka, pozn. red.),“ dodal Janočko.

V obci navíc od včerejších jedenácti hodin nefunguje kvůli nakloněnému sloupu elektrického napětí elektřina.

Kvůli rozvodněné řece je na mnoha místech v obci zaplavená hlavní příjezdová komunikace. „V obci už máme jediné místo, které slouží jako únikové. Hlavní silnice je pod vodou. Musíme se škrábat do kopce pod Větrným vrchem kolem kravína. Jiné cesty není. Přes Moravu se dá jet pouze po mostě u obchodu. Ostatní mosty jsou pod vodou,“ hlásí starosta Dolní Moravy.

Lidé z obce se 400 obyvateli ztratili částečně i možnost komunikace. Odchozí hovory z Dolní Moravy nefungují. „Vy se mně dovoláte, ale já ven ne. S úřady jsme všechno vyřídili včera a víc nepotřebujeme. Máme silný hasičský mančaft,“ dodal starosta k neustále se střídajícím službám dvou směn hasičů.

Nikoho v obci zatím evakuovat nemusí, zdejší domy jsou poměrně vysoko nad korytem řeky. „Zažil jsem něco podobného v roce 1997 a v roce 2002. Dům, který byl tehdy zaplavený, je dnes prázdný. Evakuovat tak nikoho zatím nemusíme. Voda se valí přes zahrady, ale do domů nejde,“ dodal starosta.

Tam, kde to jde, hasiči čistí komunikace od naplaveného kamení. Od větví a naplavenin musejí čistit také vršky mostů, u kterých by zábradlí mohlo způsobit velké problémy. „Popadané stromy mohou zašprajcovat průtok. Právě jedu za chlapama, na mostě u obchodu se začíná tvořit náplava dvoumetrových klacků, které zvedají hladinu. Na odřezávání zábradlí už není čas,“ řekl Janočko k šestici mostů.