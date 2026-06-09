K rozsáhlému požáru autobusu vyjížděli v pondělí krátce před osmnáctou hodinou profesionální hasiči z Holic a Hradce Králové zároveň s dobrovolnými hasiči z Holic a Býště. Ve voze, který zatím z nezjištěných příčin začal hořet na frekventované silnici I/35 jelo 38 cestujících, všichni se včas dostali ven.
„Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že autobus je požárem zasažen v plném rozsahu. Hasičům se podařilo požár zlikvidovat pomocí vodních proudů,“ uvedl krátce po zásahu zastupující mluvčí krajských hasičů Jan Sabolčík.
Silnice byla po dobu zásahu zcela neprůjezdná, v obou směrech se tvořily dlouhé kolony.
„Hasiči museli použít tři vodní proudy, aby se požár podařilo dostat pod kontrolu. V 19 hodin byl již plně zlikvidován a došlo k využití termokamery pro odhalení skrytých ohnisek,“ řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
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Předběžná výše škody je více než jeden milion korun, příčina požáru zatím zůstává předmětem dalšího vyšetřování.