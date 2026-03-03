Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Autor: iDNES.cz, ČTK
  20:52aktualizováno  20:52
Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace je neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru ve směru na Ostrov. Vyplývá to z informací policie a Národního dopravního informačního centra. Podle policie vyvázl řidič bez zranění.
Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu nákladního auta. (3. března 2026)

„Aktuálně uzavíráme dálnici D35 ve směru od Opatovic n. L. na Ostrov. Zhruba na 156. kilometru hoří návěs nákladního vozidla. Na místě je několik hasičských jednotek a míří tam i další policejní hlídky, které budou usměrňovat provoz,“ uvedla krátce po osmé hodině večer policie na síti X.

Informace o případných zraněních zatím krajská policejní mluvčí Markéta Janovská nesdělila.

Dálnice D55 mezi Otrokovicemi a Hulínem byla uzavřená, shořel tam kamion

Hasiči ze sboru Pardubického kraje na síti X uvedli, že u požáru zasahuje pět jednotek. Řidičům doporučují dbát v okolí události zvýšené opatrnosti a počítat se zdržením.

„Podle informací z místa požáru byl řidič nákladní soupravy tak duchapřítomný, že ve chvíli, kdy zjistil, že požár neuhasí vlastními silami, odpojil tahač, se kterým popojel o kus dál. On sám vyvázl bez zranění,“ dodali policisté.

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace je neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru ve směru na Ostrov....

3. března 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

