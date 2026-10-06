Požár domu v Hlavečníku na Pardubicku způsobil škodu tři miliony korun

Škodu předběžně vyčíslenou na tři miliony korun způsobil dnešní požár rodinného domu v obci Hlavečník na Pardubicku. Oheň zcela zničil střechu budovy, uvedli hasiči na síti X.
Hasiči předali dva lidi do péče záchranné služby. "Oba byli vyšetřeni na místě, ale nebyl důvod k jejich převozu do nemocnice. Nebyli ani popálení, ani se nenadýchali zplodin hoření," řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Josef Strašík.
Čtyři jednotky hasičů požár lokalizovaly. Hasiči ještě rozebírají konstrukce budovy a vynášejí materiál z domu.