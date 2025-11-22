Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

„Právě zasahujeme u požárů haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Požár byl nahlášen na tísňovou linku ve 23:36 hod. KOPIS vyslalo na místo událostí profesionální i dobrovolné jednotky. Byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Hasiči provádějí hašení a ochlazovaní objektů vodními proudy,“ uvedli hasiči v noci na sociální síti X.
„Škoda bude zřejmě vysoká, v hale hořel zateplovací polystyrenový systém,“ uvedl operační důstojník hasičů. Mluvčí krajské policie Markéta Janovská sdělila, že hořelo ve firmě vyrábějící polystyren.
Podle policie je požár pod kontrolou, dohašují se jednotlivá místa. Měla by přijet další těžká technika a bude se postupně rozebírat hala. Policejní vyšetřovatelé ani technik zatím na požářiště nemohou, čekají, až jim to hasiči dovolí. Je možné, že to bude až za několik hodin, možná i v neděli. „My zahájíme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení a zatím budeme provádět úkony, které nám situace dovolí. Okolnosti a příčiny vzniku požáru jsou samozřejmě předmětem dalšího prověřování,“ uvedla Janovská.
Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. K monitoringu požářiště nasadili hasiči také drony.
Zásahu se účastní dvě desítky jednotek včetně hasičů podniku Iveco Czech Republic a Správy železnic Česká Třebová. Ulice Dráby je průmyslová oblast u autodromu směrem na Litomyšl.
