V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Radek Latislav
  12:42
Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo hořet ve čtvrtek večer. Objekt s největší pravděpodobností čeká demolice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Požár, oznámený na tísňovou linku ve čtvrtek krátce po půl šesté večer, byl po příjezdu hasičů natolik masivní, že na pomoc muselo vyjet dalších sedm hasičských jednotek.

„Bylo zjištěno, že hoří patro domu pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. V době našeho příjezdu byl již požár v plném rozsahu. V přízemí se nacházela prodejna elektro, v patře kanceláře s rozsáhlým archivem,“ sdělil zastupující mluvčí krajských hasičů Jakub Stryka.

Rozsáhlý požár elektroprodejny v centru Hlinska. (4. prosince 2025)
Pásové rypadlo hasičů rozebírá střechu zasaženou požárem. (5. prosince 2025)
Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)
Rozsáhlý požár elektroprodejny v centru Hlinska. (4. prosince 2025)
K požáru prodejny došlo v těsném sousedství památkově chránéné čtvrti Betlém. (5. prosince 2025)
10 fotografií

Právě velké množství hořících uskladněných dokumentů v archivu pod těžko dostupnou střechou celý zásah komplikovalo.

Pro zdolávání požáru komplikované střechy hasiči nasadili výškovou techniku. Na místo musel být povolán speciální hasičský automobil z Chrudimi na doplňování kyslíkových lahví, neboť hasiči požár likvidovali i vnitřní zásahovou cestou. „Při zásahu se zplodinami hoření nadýchal jeden hasič, který byl ošetřen zdravotnickou záchrannou službou,“ dodal Stryka.

Velké množství hasičů muselo být nasazeno i proto, že hořelo v Komenského ulici, která je v těsném sousedství památkově chráněné čtvrti Betlém s roubenými chalupami. Požár ohrožoval také objekt, který na hořící dům navazoval. Hasiči ho museli soustavně ochlazovat.

Po jedenácté hodině večer velitel zásahu rozhodl o povolání speciální těžké techniky z Jihlavy, která by pomohla rozebrat střechu, jinak by se požár pod kontrolu nepodařilo dostat.

„K rozebrání střechy a části archivu pomohlo speciální pásové rypadlo CAT 336 F s demoličním drapákem. Odvoz materiálu z požářiště zajistily Technické služby města Hlinsko,“ doplnil Stryka.

Radnice rozeslala varovnou zprávu

Požár se podařilo dostat nad ránem pod kontrolu. Hlinecká radnice kvůli mimořádné události rozesílala obyvatelům i varování. „Dým byl v části města poměrně intenzivní, tak jsme obyvatele prostřednictvím mobilního rozhlasu informovali o tom, aby co nejmíň větrali,“ řekl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Zasahující hasiči podle něj odvedli profesionální výkon. „Zasahovali zde jednotky ze Ždírce nad Doubravou, Skutče, Vítanova, Trhové Kamenice, Blatna, Krouny a samozřejmě profesionálové z Hlinska a Chrudimi. Reakce záchranných složek z mého pohledu byla skvělá. Požářiště bylo rozdělené na čtyři úseky, každému se věnoval speciální tým. Hasičům jsme poskytli součinnost ohledně kontejnerů pro odvoz stržené střechy,“ řekl Krčil s tím, že město pro zasahující hasiče zajistilo i občerstvení.

Co bylo příčinou požáru, je předmětem vyšetřování. Přestože se podařilo elektrospotřebiče včas přesunout na bezpečné místo, předběžná škoda byla vyčíslena na 7,5 milionu korun.

Podle zasahujících hasičů je objekt takřka neopravitelný a čeká ho zřejmě demolice. Finální slovo bude mít statik, který se na místo dostaví po vyklízení prodejny, jejíž stropy museli hasiči kvůli bezpečnosti dočasně podepřít.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Epidemie žloutenky v Jihomoravském kraji sílí, nejvíce nemocných je v Brně

ilustrační snímek

Epidemie žloutenky v Jihomoravském kraji sílí. Ke konci listopadu evidovali hygienici v regionu 55 případů, proti předchozímu měsíci o 11 více. Nejvíce...

5. prosince 2025  11:43,  aktualizováno  11:43

Ostrov vypsal soutěž na modernizaci ekocentra, stát má zhruba 20 mil. Kč

ilustrační snímek

Město Ostrov na Karlovarsku vypsalo výběrové řízení na firmu, která zmodernizuje Ekocentrum Ostrov. Zařízení, které je součástí Městského domu dětí a mládeže,...

5. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Obžalovaná policistka Lucie Vavrochová se svým obhájcem u Obvodního soudu pro...

Státní zástupce Michal Muravský navrhl potrestat policistku Lucii Vavrochovou, která loni nabourala v Praze 2 policejním vozem do jiného auta, dvacetiměsíčním podmíněným trestem a zákazem řízení....

5. prosince 2025  13:12

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Zvětšenina akvarelového betlému výtvarníka Jana Knapa. (4. prosince 2025)

Olomoucké Arcidiecézní muzeum vystavuje v období adventu originální betlém výtvarníka Jana Knapa. Svatá rodina vytvořená technikou akvarelu na tvrdém papíře bude zdobit muzejní Klenotnici do 1. února...

5. prosince 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strakonice zahájí rekonstrukci plaveckého stadionu za 200 milionů korun

ilustrační snímek

Strakonice v příštím roce zahájí dvouletou rekonstrukci plaveckého stadionu zhruba za 200 milionů korun. Jde o kompletní modernizaci více než 50 let starého...

5. prosince 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

V centru Hlinska shořel obchod s elektrem, požár ohrožoval i nedaleké roubenky

Denní světlo odhalilo rozsah zkázy. (5. prosince 2025)

Jeden z největších požárů za několik desítek let mají za sebou hasiči v centru Hlinska. Až nad ránem se u památkové rezervace Betlém podařilo uhasit budovu elektroprodejny s kancelářemi, kde začalo...

5. prosince 2025  12:42

Pod Hůrami postaví čtvrť se školou i halou. Hotová má být za tři roky

Kopat se u Hůr začalo v úvodu prosince, hotovo má být za tři roky. (3. prosince...

V obci nad Českými Budějovicemi brzy přibudou stovky nových obyvatel, kteří by měli mít k dispozici i kvalitní infrastrukturu. Stavba v obci Hůry nedaleko dálnice a výpadovky na Třeboň vyjde na...

5. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Opilý a zfetovaný řidič naboural auto v protisměru, skončilo převrácené v příkopu

Nehoda dvou osobních vozidel na pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje si...

Tři zraněné si vyžádala nehoda dvou osobních vozidel ve čtvrtek večer mezi Zadním Chodovem na Tachovsku a Trstěnicemi na Chebsku. Řidič jednoho z nich přejel v zatáčce do protisměru, kde se srazil s...

5. prosince 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Pražský soud se musí znovu zabývat pětimilionovou pokutou pro Modrou pyramidu

ilustrační snímek

Městský soud v Praze se musí znovu zabývat pětimilionovou pokutou, kterou Česká národní banka (ČNB) uložila stavební spořitelně Modrá pyramida. Od klientů,...

5. prosince 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Plzeňské DEPO2015 prošlo první etapou rekonstrukce za 77 milionů korun

ilustrační snímek

Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 se po deseti letech užívání dočkala první etapy rekonstrukce. Město opravilo za 77 milionů korun bez DPH střechu,...

5. prosince 2025  10:55

Muzeum a galerie v Prostějově otevřelo vánoční expozici betlémů

Muzeum a galerie v ProstÄ›jovÄ› otevĹ™elo vĂˇnoÄŤnĂ­ expozici betlĂ©mĹŻ

Muzeum a galerie v Prostějově dnes otevřelo novou vánoční expozici betlémů s názvem Štěstí, zdraví, pokoj svatý. Výstava propojuje historické sbírkové předměty...

5. prosince 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Vodovodní zařízení vyžaduje obnovu. (2025)

Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu...

5. prosince 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.